Eigenheimerverband Bayern feiert 60. Geburtstag von Präsident Wolfgang Kuhn mit Stehempfang

Anlässlich des 60. Geburtstag von Wolfgang Kuhn, dem Präsidenten des Eigenheimerverbandes Bayern und des Eigenheimerverbandes Deutschland, hatte der Eigenheimerverband zu einem Stehempfang in die Geschäftsstelle eingeladen. Vizepräsidentin Sibylle Banner begrüßte die zahlreichen Gäste aus der Landes- und Kommunalpolitik sowie die Vertreter anderer Verbände sowie zahlreiche Vorstände des Eigenheimerverbandes und gratulierte zusammen mit Vizepräsident Markus Eppenich und Schatzmeisterin Christa Christ dem Jubilar. Anschließend überreichte Hannelore Wilhelm als Vertreterin des Landesvorstands Bayern ein Geburtstagsgeschenk, bevor Alexander Reissl als Vertreter des Münchner Oberbürgermeisters Grußworte überbrachte. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Gregor Bürger und seiner Band.

Eigenheimerverband Bayern e.V

Der Eigenheimerverband Bayern e.V. setzt sich aus 380 Ortsverbänden zusammen, die über alle bayerischen Regierungsbezirke verteilt sind und eigenständig arbeiten. Insgesamt hat die Organisation mehr als 80.000 Mitglieder. Die Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung von Personen mit selbst genutztem Wohneigentum. Zu den Leistungen des Verbandes zählt die Beratung in allen Angelegenheiten des Wohnungs -, Haus- und Grundbesitzes, wie zum Beispiel Erbrecht, Nachbarschaftsrecht, etc. Daneben tritt der Verband öffentlich als Experte für Wohn-, Grundstücks- und Bauthemen auf. Zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben gehört des Weiteren die Beratung in allen Fragen rund um das Thema Garten.