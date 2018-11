Endlich mehr Bequemlichkeit im Rücken

26.11.18

Jetzt wird`s im Schlafzimmer so richtig gemütlich! Die neuen, gepolsterten Wandkissen aus der Filzmanufaktur eigengut machen aus einer einfachen Schlafstätte im Nu eine kuschelige Wohlfühloase. Und da in Konau der absolut wohngesunde Filz immer von Hand nach Maß verarbeitet wird, kann das Rückenkissen für jede Bettgröße individuell angepasst werden. Die Aufhängung des schönen Polsterkissens erfolgt unsichtbar auf der Rückseite. So wirkt das Wandkissen noch dekorativer und fügt sich harmonisch ins Interieur ein.



Wer sein Zuhause mit einem Wandkissen aus der Manufaktur eigengut verschönern möchte, kann aus 22 knalligen und dezenten Farben auswählen. Und weil die beiden Macher hinter der Marke, Dennis Haug und Jens Philippi, bei allen Filzwunderwerken immer auch auf grenzlose Gestaltungsmöglichkeiten setzen, gibt es die bequemen Wandkissen in verschiedenen Formaten, die nach Wunschmaß individuell in der eigenen Werkstatt gefertigt werden. Wer also hinter seinem Bett, seiner Sitzbank oder seinem Hocker keine rechteckigen Wandkissen platzieren möchte, entscheidet sich für einen runden Zuschnitt. Zwischen 30 und 60 Zentimetern beträgt der Durchmesser der schönen Filzunikate, die einfach wie Bilder an die Wand gehängt werden können. Die Filzdicke beträgt 3 mm, die eingenähten Schaumstoffpolster sind komfortable 2 Zentimeter dick, so dass Sie sich immer bequem zurücklehnen können. Aber Behaglichkeit ist in diesem Fall nicht alles: Gleichzeitig wirken sich die Wandkissen auch positiv auf das Raumklima aus. Denn der Naturstoff Filz ist dank seines Fettgehaltes nicht nur schmutz- und wasserabweisend, er wirkt wegen seiner Beschaffenheit auch isolierend und schalldämmend.



Gute Argumente, die nicht nur im Schlafzimmer vorteilhaft sind. Auch in der Küche, im Flur, im Wohnzimmer oder im Objektbereich wie Restaurant und Wartezimmer kann der Naturstoff all seine Vorteile ausspielen. Dank der verdeckten Aufhängung lassen sich mit den schönen Wandkissen auch richtig dekorative Akzente setzten. Denn die stabilen Metallringe zur Wandbefestigung sind rückseitig im Kissen eingelassen. Wandhaken und Dübel werden als Set mitgeliefert, so dass der schnellen und einfachen Montage nichts mehr im Wege steht.





