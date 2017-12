Verkehrsbehinderungen und Sperrungen zum Silvesterlauf

Der Maschsee und dort ganz speziell das Nordufer werden wie in jedem Jahr zu Silvester, so auch diesmal zum Treffpunkt der norddeutschen Laufszene. 3.000 Aktive, vom Profi- bis zum Hobbyläufer, werden am Sonntag ab 12:45 Uhr zur sportlichen Jahresabschlussrunde am Start stehen und das Jahr im Kreise Gleichgesinnter ausklingen lassen.



Neben der aktuell stärksten deutschen Marathonläuferin Fate Tola, haben nunmehr auch der zweifache Ironman-Altersklassenweltmeister Christian Haupt von Hannover 96 sowie der Seriensieger Haftom Weldaj (TSV Pattensen) ihre Startzusagen gegeben.

Um 12:15 Uhr wird der Kinderlauf auf die Strecke geschickt; nach der klassischen Maschseerunde (12:45) beenden um 12:55 Uhr die Walker und Nordic Walker den Lauftag.



Rund um das Event kommt es am Maschsee zu Behinderungen und kurzfristigen Sperrungen. So ist u.a. der Karl-Thiele-Weg während der Veranstaltung zwischen dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und der Robert-Enke-Straße für Radfahrer und Inline-Skater gesperrt.

