Silvesterlauf ausgebucht

Fate Tola, Deutschlands aktuelle Nummer eins in Sachen Marathon und diesjährige Siegerin des HAJ Hannover Marathon, verleiht dem Silvesterlauf am kommenden Sonntag einen ganz besonderen Glanz. Die 30-Jährige, die ab dem 1. Januar für die Hannover Athletics starten wird, kommt quasi zum Antrittsbesuch in ihre neue sportliche Heimat. „Mir geht es nicht darum, um den Sieg zu laufen, oder eine Top-Zeit hinzulegen“, so die letztjährige Deutsche Meisterin über die Marathondistanz: „Ich freue mich einfach darauf, ein weiteres Stück Hannover kennen zu lernen, und viele Läuferinnen und Läufer aus der Stadt zu treffen.“ Fate Tola wird neben dem eigenen Start zuvor auch schon den Kinderlauf auf die Strecke schicken.



3.000 Aktive werden es auch in diesem Jahr insgesamt wieder sein, die die sportliche Jahresabschlussrunde in Angriff nehmen, denn seit dem 2. Weihnachtsfeiertag gilt für einen der größten Silvesterläufe Deutschlands: Nichts geht mehr! „Wir können ein „restlos ausgebucht“ vermelden“, sagte Projektleiterin Claudia Lingner vom Veranstalter eichels: Event: „Einzig für den Kinderlauf, sowie das Walking und Nordic Walking stehen noch einige Restplätze zur Verfügung.“



Los geht’s am Sonntag um 12:15 Uhr am Maschsee-Nordufer mit dem KidsRun über 1.000 Meter; um 12:45 Uhr erfolgt der Start für die klassische Maschseerunde und 10 Minuten später schließen die Walker und Nordic Walker dann den diesjährigen Kultlauf ab. Prämiert werden in diesem Jahr nicht nur die schnellsten Läufer, sondern auch das originellste Kostüm; und getreu dem Motto „Gemeinsam Laufen und Gutes tun“ unterstützt der Silvesterlauf auch diesmal wieder ein besonderes Charity-Projekt. Sowohl Aktive, als natürlich auch die Zuschauer können mit ihren Spenden den Verein „Apporte Assistenzhunde – Glück auf vier Pfoten“ unterstützen, der Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl vermittelt und ausbilden lässt.

