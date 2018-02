"Hannoversche Kulturstaffel" gibt den Startschuss zur Marathon-Woche

Mit der 1. „Hannoverschen Kulturstaffel“ startet in diesem Jahr die Marathon-Woche in der Landeshauptstadt. Am Dienstag, den 3. April präsentiert der Veranstalter eichels: Event gemeinsam mit dem Kulturpartner GOP ab 17:30 Uhr im Georgspalast mit dem Star-Kabarettisten Matthias Brodowy, den Comedians vom „Salon Herbert Royal“, dem Rapper Spax und der Poetry-Slammerin Tanja Schwarz eine außergewöhnliche, sportliche und unterhaltsame Mischung auf der Bühne des Varieté-Theaters.

Begleitet von der Samba-Combo „Orquestra Batucada“ erwarten die Besucher knackige 90 Minuten feinster Unterhaltung bei dieser mittlerweile schon traditionellen Auftaktveranstaltung im neuen Format. Eine bewegte und bewegende Staffel als Appetitmacher für das große Laufspektakel am 7. und 8. April.



Tickets sind ab sofort zum Preis von 25 Euro direkt im GOP oder unter www.variete.de/hannover erhältlich. Gegen Vorlage der Meldebestätigung für den 28. HAJ Hannover Marathon beträgt der reduzierte Eintrittspreis 19 Euro. Für eine wohlverdiente Zielverpflegung zum Ende der Kulturstaffel ist gesorgt.



Die perfekte Einstimmung für die fitteste Woche des Jahres!

