Frauenlauf in Hannover vor starkem Comeback

Der Frauenlauf Hannover am 29. September verspricht bei seinem Neuanfang nach der einjährigen Pause ein starkes Comeback hinzulegen. Für das Kultevent an neuer Wirkungsstätte mit Veranstaltungszentrum, Start und Ziel am Strandbad des Asprias am Maschsee-Südufer, liegen bereits jetzt, rund 50 Tage vor dem Start, knapp 1.700 Meldungen vor; die Reststartplätze werden rar!



„Wir können leider nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmerinnen zulassen“, erklärte Projektleiterin Claudia Lingner vom Veranstalter eichels: Event: „Wir gehen davon aus, dass wir diese Grenze schon in den nächsten zwei Wochen erreichen werden. Über eine etwaige Erweiterung für das nächste Jahr werden wir dann im Nachgang sicherlich nachdenken.“



Erstmals wird der Frauenlauf Hannover Bestandteil und Finale der bundesweiten „BARMER Women’s Run“-Serie sein; für die Aktiven stehen dann Strecken durch die Leinemasch über 5 bzw. 8 Kilometer zur Auswahl, die laufend, oder aber auch walkend zurückgelegt werden können. Alle Teilnehmerinnen erhalten zudem ein hochwertiges Odlo-Mottoshirt, sowie eine Finisher-Tasche voller Überraschungen.



Das in der Bundesserie beliebte „Women’s Village“ und ein vielseitiges Rahmenprogramm runden das unvergleichliche und bekannte „brombeerige“ Frauenlauf-Feeling ab.



Egal ob mit bester Freundin, Mutter oder aber den Lieblingskolleginnen: Neben der aktiven Bewegung steht die Entspannung klar im Vordergrund des Events. Shoppingmöglichkeiten, Testaktionen, Massagen, Frisur, Make-up und Gewinnspiele – es wird an nichts fehlen. Ein perfekter Nachmittag unter Freundinnen und Gleichgesinnten.



Alle weiteren Infos und Anmeldemodalitäten finden sich im Internet unter www.frauenlauf-hannover.de.

