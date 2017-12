Comeback des Frauenlaufes in Hannover

Der Frauenlauf Hannover kehrt zurück! Nach einjähriger Pause erlebt der beliebte Kultlauf am 29. September 2018 seine Neuauflage. Erstmals wird der Frauenlauf dabei Bestandteil und Finale der bundesweiten „Women’s Run“-Serie sein und hat zudem mit dem Gelände des Aspria am Maschsee-Südufer ein neues Veranstaltungszentrum mit Start und Ziel gefunden.



„Die Strecken sind noch nicht genau festgelegt; es wird aber Lauf- und Walking-Strecken über ca. fünf und acht Kilometer durch die Leinemasch geben“, erklärte Claudia Lingner vom Veranstalter eichels: Event: „Alle weiteren Details werden wir in Kürze bekannt geben können.“



Das in der Bundesserie beliebte „Women’s Village“ und ein vielseitiges Rahmenprogramm runden das unvergleichliche und bekannte „brombeerige“ Frauenlauf-Feeling ab.



Egal ob mit bester Freundin, Mutter oder aber den Lieblingskolleginnen: Neben der aktiven Bewegung, walkend oder laufend, steht die Entspannung klar im Vordergrund des Events. Shoppingmöglichkeiten, Testaktionen, Massagen, Frisur, Make-up und Gewinnspiele – es wird an nichts fehlen. Ein perfekter Nachmittag unter Freundinnen und Gleichgesinnten.



Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter www.frauenlauf-hannover.de geöffnet.

