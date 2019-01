Arne Gabius bestätigt Start beim HAJ Hannover Marathon

21.01.19

Für Deutschlands Marathon-Rekordmann Arne Gabius war es schlichtweg ein Makel in

seinem sportlichen Lebenslauf, den er jetzt korrigieren möchte. Der 37jährige hat sich gegen

Startmöglichkeiten in Boston und London entschieden und steht stattdessen am 7. April am

Start des 29. HAJ Hannover Marathon.

„Es hat mich vor zwei Jahren wahnsinnig geärgert, dass ich bei meinem ersten Start hier

aufgrund meiner Achillessehnenprobleme nicht ins Ziel gekommen bin“, erklärte der

studierte Arzt: „Ich bin es Hannover und mir selbst schuldig, jetzt reinen Tisch zu machen,

und das damals Verpasste jetzt nachzuholen.“

Nach einem Ski-Trainingslager in der Schweiz geht Gabius optimistisch und voller Zuversicht

in die letzten elf Vorbereitungswochen vor dem beliebtesten Frühjahrsmarathon

Nordeutschlands: „Stand heute bin ich mit den Vorbereitungen schon sehr weit; bin

schmerfrei und nach dem Übergangsjahr 2018 äußerst positiv gestimmt.“

Dass sein Deutscher Rekord über die Königsdistanz von 2:08:33 Std. nahezu identisch

(2:08:32) mit dem Streckenrekord in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist, ist Gabius

durchaus bewusst; für belastbare Prognosen zur avisierten Zielzeit ist es aber noch zu früh –

eher spielt die angestrebte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 im Hinterkopf eine

Rolle: „Da soll 2019 natürlich der Schwerpunkt liegen und Hannover verspricht mit dem

Silber Label und dem schnellen meisterschafts- und bestzeitentauglichen Kurs einfach

optimale Möglichkeiten.“

Trotz des Wegfalls des Inliner-Halbmarathons bewegt sich das größte Sportspektakel

Niedersachsens auch in diesem Jahr wieder auf Expansionskurs. „Wir konnten so früh, wie

noch nie das Erreichen der 10.000 Teilnehmer-Grenze verzeichnen“, berichtete Stefanie

Eichel vom Veranstalter eichels: Event: „Zum aktuellen Zeitpunkt liegen wir ca. 700

Anmeldungen über der Bestmarke zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.“ Gerade auf der

Marathon-Distanz sei dabei der größte Zuwachs zu verzeichnen. „Das, und vor allem auch

das positive Feedback unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zahlreichen Emotionen

erfüllt uns mit Stolz und begründet den Anspruch an uns selbst, uns immer neue Ziele zu

setzen und uns weiterzuentwickeln“, so Eichel.

