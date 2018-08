AOK Kids Triathlon und neues Pilotprojekt mit Abi-Prüfung im Rahmen des Maschsee Triathlon

Schwimmen, radfahren, laufen – die sportliche Vielseitigkeitsprüfung eines Triathlons hat sich zu einem echten Bewegungstrend entwickelt und findet nach wie vor großen Zulauf. So auch der Maschsee Triathlon, der am 8. September bereits seine 12. Auflage feiern darf.



Nach dem Umzug im Vorjahr an die neue Location mit Start und Ziel am Maschsee-Südufer, hat das Event auch in diesem Jahr eine spannende Neuerung zu vermelden: Erstmals wird am Freitag, den 7. September der AOK Kids Triathlon an den Start gehen und den Nachwuchs für die Trendsportart begeistern.



Eingeladen sind alle Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, die je nach Altersklassen unterschiedliche Distanzen zu absolvieren haben. Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos!



Zur Vorbereitung auf den Kids-Triathlon bietet Hannover 96 Triathlon für alle Interessierten am Sonntag, den 26. August zwischen 14 und 17 Uhr ein Schnuppertraining an. Mitzubringen sind lediglich ein Fahrrad, der obligatorische Helm und die persönlichen Laufsachen.



Ebenfalls neu: In Zusammenarbeit mit dem Triathlon-Verband Niedersachsen (TVN) bringt der Veranstalter eichels: Event in einem Pilotprojekt zur Nachwuchsförderung eine Abi-Prüfung im Rahmen des Maschsee Triathlon an den Start, bei dem alle Abi-Prüflinge eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Startgebühr sowie ein spezielles T-Shirt des TVN erhalten. „Eine ausgezeichnete Möglichkeit, insbesondere junge, leistungsorientierte Sport-Interessierte an den Triathlon heranzuführen", erklärte Carsten Krebs, Projektleiter bei eichels: Event. Nähere Informationen zu diesem Kooperationsprojekt erteilt TVN-Pressesprecher, Dr. Lutz Tantow (0172 / 430 5930). Alle weiteren Infos und Anmeldemodalitäten zum 12. Maschsee Triathlon und dem AOK Kids Triathlon finden sich im Internet unter www.triathlon-hannover.de.

