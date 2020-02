Pressemitteilung BoxID: 788055 (Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG)

Steam Brew erhält den German Design Award 2020

Craft Beer mit außergewöhnlichem Markenauftritt

Die Craft Beer Marke der Privatbrauerei Eichbaum wurde vom Deutschen Rat für Formgebung (DRF) mit dem German Design Award ausgezeichnet. Eine komplette Themenwelt und die außergewöhnliche Gestaltung der Dosen der sechs Sorten brachten den Sieg in der Kategorie "excellent communications design - packaging". Die Steam Brew Kreationen konnten sich gegen weit über 5.000 eingereichte Verpackungsdesigns aus aller Welt in ihrer Kategorie durchsetzen und zählten zu den 56 Siegern der Sonderverleihung „Special Mention“ im Jahr 2020. Der German Design Award wird seit 2012 vergeben und zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit.



Ein klares Statement der Jury



Das Package Design mit einer fiktiven, fantastischen Erzählhandlung zu verbinden, wurde, nach Meinung des Rats für Formgebung, auf hohem gestalterischem und illustrativem Niveau gelöst. Die markanten Steampunk-Charaktere unterscheiden die verschiedenen Sorten und laden sie emotional auf. Eine hervorragende Idee, die Aufmerksamkeit und Neugier weckt und die viele Möglichkeiten in der Kommunikation eröffnet.



Die Markenwelt



Das Markenkonzept von Steam Brew ist so unangepasst, wie die Gestaltungen der einzelnen Sorte. Die Story spielt in Zeiten einer postapokalyptischen Revolution in der Prohibition herrscht. Die sechs Helden von Steam Brew kämpfen im Untergrund dagegen an und brauen dort mit viel Geschick, Liebe und Erfindergeist ihre außergewöhnlichen Bierkreationen. Mit dem klaren Ziel der Revolution vor Augen.



„Die Entwicklung und Ausarbeitung der Marke Steam Brew war für uns, als Agentur mit Schwerpunkt Kreativkonzeption, ein Flagship-Projekt aus Leidenschaft.“, berichtet Philipp Kirchner, Geschäftsführer der Agentur Kirchner & Kirchner. „Nicht nur, dass wir uns grafisch austoben konnten, wir durften auch das Thema Storytelling im Lebensmittelsektor implementieren - gepaart mit spannenden Charakteren ergab das eine ganze Markenwelt.“



Internationale Vermarktung



Die Marke Steam Brew bedient mit Ihren sechs Sorten den internationalen Craft Beer Markt. Imperial Stout, German Red, Imperial IPA, Session IPA, Weizen Pale Ale und IPA Radler sind in über 20 Ländern in Europa, Asien und Südamerika erhältlich.



"Die Auszeichnung mit dem German Design Award erfüllt uns mit Stolz und bestärkt uns auf dem Weg, mutige Verpackungs- und Markenkonzepte anzubieten. Mit der künstlerisch ansprechenden Subkultur des Steampunks und mit unseren Bierstilen haben wir den "Nerv der Zeit" getroffen.“, freut sich Senior Productmanager Dennis Sandhöfer. „Unsere Kunden im In- und Ausland dürfen sich vor den Bierregalen dieser Welt auch künftig auf Produktinnovationen und kreative Markenkonzepte aus dem Hause Eichbaum freuen."



Hintergrund Werbeagentur kirchner&kirchner



Die kirchner&kirchner Kreativagentur für Werbung und Image wurde 2008 gegründet und hat sich auf außergewöhnliche, kreative Kampagnen und Markenpositionierung spezialisiert. Gute Werbung ist das Ziel, das so simpel klingt und doch oftmals schwer zu erreichen ist. Durch eine perfekt ausbalancierte Mischung an Fähigkeiten, die das Team rund um Philipp Kirchner mitbringt, wird aus guter sogar ausgezeichnete Werbung.

