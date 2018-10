Karamalz präsentiert den Spin-off aus der Transformers-Reihe "Bumblebee" am POS

04.10.18

Der Klassiker unter den Malzgetränken startet seine nationale Verkaufsförderungsaktion in Kooperation mit Paramount Pictures. Ein umfassendes Maßnahmenpaket am POS und Online begleitet die Aktion.



Ab Anfang Oktober ist Karamalz mit „Bumblebee“ im Handel zu finden.



Neben den aufmerksamkeitsstarken Displays zur Zweitplatzierung am PoS wird das Thema multimedial begleitet und die Produkte bieten spannende Extras zum Film.



Promotion POS mit vielen tollen Extras



Die 6x0,33l MW Sixpacks beinhalten je 1 von 4 coolen 3D-Linealen zum Film. Weiter erhält man beim Erwerb eines Kastens 20x0,5l MW das spannende Kinomagazin KaraKINO gratis dazu, mit passendem Überraschungs-Inpack und PET Käufer können sich im Aktionszeitraum ein Spielfahrzeug zum Film sichern.



360° Kommunikation



Während des Aktionszeitraums wird die Handelspromotion zu „Bumblebee“ mit einem umfangreichen Kommunikationskonzept unterstützt. Das Maßnahmenpaket beinhaltet neben auffälliger Zweitplatzierung am POS auch Maßnahmen Online und im Bereich Social Media. Mehr dazu unter www.karamalz.de/filmpromotion und unter www.facebook.de/karamalz. Das Karamalz Kinomagazin KaraKINO ist auch online unter www.karakino.de zu finden.



Absatz durch Aufmerksamkeit



Zielsetzung der Kooperation ist die Steigerung des Abverkaufs durch die hohe Bekanntheit und Aufmerksamkeit des Filmthemas. Ferner wird die Stärkung der Markenpositionierung für das Thema „Heldenstärke - von Helden für Helden“, angestrebt.



Im Fokus der Aktion steht die Sorte Karamalz Classic.



Der Aktionszeitraum ist von KW 43 2018 bis KW 2 2019.



Hintergrund Karamalz



Karamalz ist die Nr. 1 Malzmarke und Marktführer im Segement Malz (23,5 % Menge und 30,4 Wert)*. Zudem ist Karamalz die einzige Malzmarke, die das Thema Brand Activation flächendeckend spielt. So werden seit einigen Jahren breit unterstützte Filmpromotions in Kooperation mit großen Filmstudios lanciert. Als Ergebnis hieraus, konnte Karamalz seine Marktführerschaft in den letzten 10 Jahren kontinuierlich ausbauen.



*IRI Handelspanel Malz 2018



Der Film



Im Jahr 1987 hält sich der Transformer Bumblebee bereits auf der Erde auf.



Er versteckt sich dort auf einem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt, getarnt als gelber VW Käfer. Doch schon bald stößt die 17-jährige Schülerin Charlie (Hailee Steinfeld) auf den Autobot und kommt hinter Bumblebees Geheimnis. Es entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen Mädchen und Maschine…



Es handelt sich bei dem Film um den Spin-off zur „Transformers“-Reihe mit der Figur des Transformers Bumblebee. Nun erfahren wir, was der schwarz-gelbe Autobot gemacht hat, bevor er das erste Auto von Sam Witwicky (Shia LaBeouf) wurde.

