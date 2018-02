Der Klassiker unter den Malzgetränken feiert seinen 60. Geburtstag. Die Marke zeigt starke Präsenz am POS mit attraktiven Aktivitäten für Handel und Endverbraucher.



Promotions



Den Anfang macht ab der KW 10 die Retro-Promotion. Alle Karamalz-Liebhaber finden in insgesamt 400.000 Karamalz Classic Sixpacks einen von drei Retro-Untersetzern. Zusätzlich erhalten Karamalz-Verwender im gesamte Jubiläumsjahr eine limitierte Stückzahl an Retro–Tassen und Retro-Blech-Kalendern als Kastenzugabe auf dem Karamalz Classik 20x0,5 l Gebinde.



Auch die PET Fans werden natürlich zum Jubiläum belohnt und bekommen beim Kauf eines Sixpacks Karamalz Classic PET einen Gutschein für einen Retro-Kühlschrank-Magneten, der über die Karamalz Facebook Seite eingelöst werden kann.



Auch Anzeigen im Jubiläums-Design dürfen nicht fehlen, wie in der aktuellen Ausgabe des Kara-Kino Magazins, die ab der KW 10 auf allen Karamalz Classic Kasten 0,5l aufgelegt ist.



Außerdem finden die Karamalz Liebhaber im gesamten Jubiläumsjahr einen



60 Jahre Karamalz-Stempel auf den Etiketten von Karamalz Classic.



Starke Marke - starke Marktführerschaft



Karamalz ist die Nr. 1: Laut den IRI Daten 2017 ist Karamalz Deutschlands meistgekaufter Malzdrink.



Es trifft den Nerv der Zeit: Karamalz ist laktosefrei, vegan und selbstverständlich werden keine gentechnisch veränderten Zutaten verwendet.



Karamalz schmeckt gut gekühlt am Besten.



Karamalz – so lecker kann stark sein!



Karamalz schreibt Geschichte



Als 1955 das erste Karamell-Kraftbier auf den Markt kam, ahnte noch niemand etwas von der Erfolgsgeschichte des Getränkes. Diese wurde vor 60 Jahren mit der Einführung des Markennamens eingeläutet: aus Karamell-Kraftbier wurde Karamalz, das sich schnell zum beliebten Getränk für die ganze Familie im süddeutschen Raum entwickelte.



Schnell verbreitete sich die Bezeichnung Malzbier für das Getränk, die jedoch klar gegen das Reinheitsgebot verstößt, da bei der Herstellung Zucker zugesetzt wird. Diese Tatsache veranlasste das bayrische Parlament die Herstellung und Einfuhr von Malzgetränken zu verbieten, was 1960 den sogenannten “Süßbier-Krieg“ nach sich zog. Dieser konnte erst durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs beendet werden, der entschied, dass Malzbier nur noch unter der Bezeichnung Malztrunk in Verkehr gebracht werden durfte. Damit war der Zuckerzusatz erlaubt und die Einfuhr nach Bayern war wieder rechtens.



Sportler entdeckten Mitte der Achtziger die Marke für sich, was der Claim „Fit wie ein Profi. Karamalz“ aus dem Jahr 1985 widerspiegelte. So trat Karamalz 1990 als offizieller Ausrüster der Eishockey-Nationalmannschaft in Erscheinung.



1998 bekam die Karamalz Familie mit der Sorte Fresh Lemon Nachwuchs, einer erfrischenden Kombination des leckeren Malzgeschmacks mit dem Aroma sonnenverwöhnter Zitrusfrüchte. Woraufhin 2005 Karamalz Aktiv folgte, das erste helle Malzgetränk mit dem Plus an Calcium, Magnesium & Vitamin C.



Wie stark die Innovationskraft von Karamalz ist, zeigte 2009 die Einführung des Gebindes PET, um den veränderten Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Durch das neue Gebinde erreichte Karamalz nationale Distribution.



Ab dem Jahr 2010 positionierte sich die Marke mit dem Claim „Karamalz – so lecker kann stark sein!“ weg von der alleinigen Sportpositionierung, hin zur Stärke der Helden. Damit spricht Karamalz alle Filmhelden, Berufshelden, Sporthelden und Alltagshelden an, die die Energie des Malzdrinks in ihrem täglichen Leben brauchen.



Auch im Fernsehen ist Karamalz präsent. Als einzige Malzmarke unterstützt Karamalz seine erfolgreichen POS-Promotions mit Spots im nationalen TV. Hier ist seit 2015 auch ein reiner Markenspot mit den KaraHeroes zu sehen.



Zur Abrundung des Sortiments wurde 2016 Karamalz Light eingeführt. Bei dieser kalorienreduzierten Karamalz-Variante findet die Süßung, neben der Maltose der Malzbasis, durch die Verwendung von rein pflanzlichem Stevia-Extrakt statt. Damit bleibt Karamalz seinem Grundsatz treu, und setzt weiterhin auf natürliche Rohstoffe.

