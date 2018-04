Ein stadtbildprägender Hochpunkt für München: Einstimmiges Votum der Stadtgestaltungskommission zum Neubaukonzept

Das weiterentwickelte Kubatur- und Fassadenkonzept des Neubaus mit Turm und anschließendem Riegel am Heimeranplatz in München wurde am 10.04.18 einstimmig von der Münchner Stadtgestaltungskommission angenommen. Damit wird ein deutliches Signal für das Stadtbild im Westend und ein Zeichen in der Münchner Diskussion um angemessene, prägende Architektur gesetzt.



Das neue Büroensemble, das an der Stelle des ehemaligen Philips-Hochhauses errichtet wird, besteht aus einem 14-geschossigen Turm und einem fünfgeschossigen Gebäuderiegel mit stadtbildprägender Kubatur und Fassade. In Interpretation der besonderen Lage am Dreh- und Knotenpunkt Heimeranplatz werden im Turm jeweils drei Geschosse gedreht und wachsen in pentagonaler Form in die Höhe; deutlich niedriger jedoch als die Türme von Fraunhofer- und ADAC-Gebäude außerhalb des Mittleren Rings.

Der an den Neubau angrenzende, 2013 sanierte Gewerbebau, vom Property Management von ehret+klein verwaltet, ist voll vermietet und wird im Vorfeld autarkisiert.



Aufgrund des hohen Bedarfs an großflächigen Gewerbeflächen in München plant der Bauherr, die MAXOR 4 GmbH, im Neubau flexible und hochwertige Bürogeschosse. Im Erdgeschoss wird ein Einzelhandel mit Food Court einziehen und auf den Dachterrassen entstehen Freiflächen für die Mieter.



Die Lage der Immobilie ist hervorragend: am Verkehrsknotenpunkt Heimeranplatz befindet sich eine S- und U-Bahnhaltestelle in direkter Nähe, so dass die Mitarbeiter und Besucher umweltfreundlich öffentlich pendeln und anreisen können. Unmittelbar am Mittleren Ring gelegen bietet es eine optimale Verkehrsanbindung für den Berufsverkehr, mit Stellplätzen in zwei Untergeschossen.

Ehret+Klein Real Estate Management GmbH

ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 50 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.

