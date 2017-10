Eisbären All Stars am 22.10. mit Benefizspiel für den Eisbären Nachwuchs

Die Eisbären All Stars werden am 22. Oktober um 12 Uhr in der Mercedes-Benz Arena Berlin ein Benefizspiel zugunsten der Eisbären Juniors gegen das russische Team von Gazprom export Hockey bestreiten. Dieses Match wird am übernächsten Sonntag das Vorspiel zur DEL-Paarung der Eisbären gegen Meister München sein (Spielbeginn 17 Uhr).



„Wir freuen uns darauf, eine neue Chance zu bekommen, das russische Team endlich einmal zu besiegen“, sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. „Wir stellen gerade unser Team zusammen und unsere Fans können sich auf ein Wiedersehen mit einigen sehr bekannten ehemaligen Eisbären- und DEL-Akteuren freuen.“



Alle Dauerkarteninhaber der Eisbären Berlin sind zu diesem Match eingeladen und können ganz normal mit ihrer Dauerkarte in die Arena kommen. Zudem kann sich jeder Eisbären-Fan im Fanshop in der Mercedes-Benz Arena Berlin zwei kostenfreie Tickets für dieses Spiel abholen.



Gazprom unterstützt die Eisbären Juniors Berlin aufgrund dieses Spiels mit einer mindestens vierstelligen Summe. Für jeden Zuschauer, der zur Partie erscheint, geht ein Euro an den Nachwuchsverein der Eisbären.



Mehr Informationen auf www.eisbaeren.de!





