TOTO Total - vier Stunden Africa für den guten Zweck!

04.12.18

Die Vorweihnachtszeit ist geprägt von Besinnlichkeit, Miteinander, Selbstlosigkeit und für die Liebsten da sein. Auch der Radiosender egoFM möchte Gutes tun. Am Tag vor heilig Abend, bevor die Meisten nach Hause fahren, läd egoFM noch einmal zum gemeinsamen Musikhören in der Kirche!



Am 23. Dezember von 16-20 Uhr in der St. Maximilian Kirche in der Auenstraße 1 im Münchner Glockenbachviertel. 4 Stunden am Stück wird das beste DJ Set der Stadt aufgelegt:



Erfreut euch an dem Klassiker ‚Africa‘ von Toto… in Dauerschleife!



Im Ernst. egoFM wandelt die St. Maximilian Kirche in einen musikalischen Hochgenuß um. Die Aktion kostet keinen Eintritt, sondern ist auf Spendenbasis. Das Wirtshaus Maximilian sorgt fürs leibliche Wohl mit Glühwein und leckerem Essen. Ein großes Dankeschön an Pfarrer Rainer Maria Schießler der uns dieses Vertrauensprojekt erst möglich macht.



Alle am Abend gesammelten Spenden gehen dann komplett an eine gemeinnützige Organisation. Genauer gesagt, direkt nach Afrika an die HOPE Kapstadt Stiftung. Gastronom und Kirchenpfleger Stephan Alof wird im Februar selbst dorthin fliegen und den Scheck überreichen.



Einen Tag vor Heilig Abend gemeinsam Gutes tun, dabei Musik hören, Glühwein trinken und einen gemütlichen Vorweihnachtsabend verbringen. egoFM lädt alle herzlich dazu ein und freut sich auf ein nettes Beisammensein bei vier Stunden ‚Africa‘. Verbreitet die frphe Kunde gerne auch über Facebook und ladet alle eure Liebsten herzlichst ein.



