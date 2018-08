Parkplatzmangel in Großstädten

Kiek ma an! Parkplatzprobleme gibt’s auch in Entenhausen. Wie die gelöst werden, wird in Walt Disney Lustiges Taschenbuch „LTB Mundart Berlinerisch“ verraten. „Da kann sich eener ausm richtjren Leben een Beispiel nehmn“. Donald Duck macht es vor, wie Parkplatzprobleme blitzschnell behoben werden können. Ein brandaktuelles Thema für Berlin, Shanghai, New York und andere Metropolen.



LTB Mundart-typisch gibt’s jede Menge Lesespaß und die Entenhausener verbinden mit Berlin nicht nur das Brandenburger Tor oder die Currywurst, sondern auch die legendäre Koddaschnauze. In dieser Ausgabe legen die Entenhausener auf Berlinerisch so richtig schnoddrig drauf los!



Mit 6 Geschichten erscheint das LTB „Mundart Berlinerisch“ ab dem 31. August im Handel und bei Egmont Ehapa (€ 4,99). Weitere Informationen finden Sie hier: www.lustiges-taschenbuch.de



Inhalt LTB Mundart Berlin:



Der unbekannte Autor

Leckre Würschte

Meesta dit Einparkens

N Oognblick volla Majie

Mannzipation

Mission Berlin

Egmont EHAPA Verlag GmbH

Die skandinavische Egmont Mediengruppe gehört in Deutschland zu den führenden Anbietern in der Kinder- und Jugendunterhaltung. Mit Sitz in Berlin publizieren Egmont Ehapa Media GmbH und die Egmont Verlagsgesellschaften mbH Magazine und Bücher sowie digitale Angebote. Populäre Marken wie u.a. "Asterix", "Das Lustige Taschenbuch", "Micky Maus-Magazin", "Hanni und Nanni", "Minecraft", "Mia and me", "Sailor Moon", "Detektiv Conan", "Wendy", "Barbie", "Minions" und "Benjamin Blümchen" prägen das erfolgreiche und breite Portfolio. Mit dem Bereich New Business wird das klassische Verlagsgeschäft zukunftsweisend um neue Geschäftsbereiche innovativ erweitert. Die Egmont-Gruppe verlegt Medien in 24 Ländern und ist im Besitz der Egmont-Foundation, die sich vorwiegend der Verbesserung sozialer und kultureller Lebensumstände von Kindern widmet.

