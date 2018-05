"Neue ( Cool Strong Kids) CSK-Wochenend-Workshops - Eltern und Kinder lernen das unbekannte Potential ihrer Gehirne kennen"

Für Eveline Goodman, erfahrene Psychologin, Neurowissenschaftlerin, Unternehmerin – und seit kurzem auch Präsidentin des Vereins "Cool Strong Kids e.V." – ist es eine echte Herzensangelegenheit, ihr Wissen über das Gehirn, des stärksten menschlichen Muskels, kontinuierlich weiterzugeben. Anfang des Jahres startete sie ihre Roadshow zum Thema mit dem Slogan "Hören wir auf, die Symptome zu bekämpfen – fangen wir an, die Ursachen zu beseitigen!" in der chinesischen Metropole Shanghai und bietet dieses neuartige Format jetzt auch erstmals in Deutschland an. "Die aktuellen Erkenntnisse der noch jungen Disziplin der Neuroplastizität sind ungemein ermutigend – neuentwickelte Techniken und Methoden ermöglichen uns endlich, uns von traumatischen Programmierungen zu befreien, nicht immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen und bessere Gewohnheiten zu etablieren", erläutert Frau Goodman den wissenschaftlichen Hintergrund ihres Workshop-Konzeptes. Dabei richtet sich die engagierte Kosmopolitin sowohl an Eltern als auch an deren Kinder. Erwachsenen und Kindern werden im Rahmen der Workshops grundsätzlich die gleichen Informationen und Methoden vermittelt, der Unterschied liegt ausschließlich in der altersgerechten "Verpackung". Besitzen Eltern und Kinder die gleiche Wissensbasis, entsteht ein gegenseitiges Verständnis von "Sendern" und "Empfängern". Evelin Goodman ergänzt: "Das junge Gehirn wird von Beginn an kontinuierlich mit den subjektiven Erfahrungen und Vorstellungen der erwachsenen Bezugspersonen aufgeladen. Lernen Eltern die entsprechenden Wirkzusammenhänge genauer kennen, werden sie ganz automatisch zu besseren Vätern und Müttern. " Gleichfalls vermittelt Eveline Goodman, die regelmäßig zwischen ihren Niederlassungen in Berlin und Shanghai pendelt, auch die Notwendigkeit, die Verantwortung für das eigene Leben und die gesunde geistige Entwicklung der anvertrauten Kinder zu übernehmen. Die Wochenendworkshops dauern jeweils 90 Minuten und beantworten folgende Fragen:





Wie funktioniert der Gehirnmuskel überhaupt?







Wo entstehen Gefühle, wo werden Emotionen gespeichert?







Wie können wir die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns dauerhaft verbessern?







Welche Hormone werden im Gehirn produziert, welchen Einfluss haben sie auf die psychologische Entwicklung von Eltern und Kindern?







Wie gelingt es, neue neuronalen Pfade anzulegen und zu etablieren, damit wir bessere Menschen – und Eltern – werden können?





"Um die Anschaulichkeit der Neuroplastizität noch weiter zu erhöhen, werden Eltern und Kinder Gelegenheit haben, mit Modellen und Knetmasse die visuell vermittelten Informationen auch haptisch aufzunehmen", beschreibt Eveline Goodman den praktischen Teil des Workshops. Jeder Wochenendworkshop bietet 10 bis 30 Elternpaaren und ihren Kindern den nötigen Raum und die passende Atmosphäre, ihren stärksten und wichtigsten Muskel besser verstehen und einsetzen zu können. Organisation und Realisierung der Workshops werden von einigen Kooperationspartnern des Vereins "Cool Strong Kids e.V." und EG – IQ & EQ Excellence GmbH unterstützt – kleine Geschenke der Partner dienen zur Erhöhung der Erinnerungswirkung dieser exklusiven Veranstaltung.Kosten: 222 EUR per paar. Samstag & Sonntag Workshop: 10.oo-15.oo Uhr in Berlin, Frankfurt, Hamburg & München.

