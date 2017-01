Ein Traum von 1001 Nacht: Brunch Zauber des Orients mit Hummus und Brunch Zauber des Orients mit Harissa!

Sesam, öffne dich! Die neuen limitierten Editionen Brunch Zauber des Orients mit Hummus und Brunch Zauber des Orients mit Harissa entführen in die Welt der Karawanen, Oasen und Basare mit ihren Gewürzen und tausendundeinem Duft.



Mit dem neuen Saisonpaar nimmt Brunch seine Verbraucher mit auf eine Reise in den Orient. Brunch Zauber des Orients mit Hummus verbindet die beliebte, nahöstliche Spezialität mit der Cremigkeit von Brunch. Es eignet sich als herzhafter Brotaufstrich, als Dip oder als abwechslungsreiche Beilage für den sommerlichen Grillabend. Liebhaber scharfer Speisen freuen sich über Brunch Zauber des Orients mit Harissa. Es verzaubert pikante Gerichte und intensive Dips oder verwandelt eine Scheibe Brot in einen scharfen Snack.



Die auffälligen Designs und Farben der Packungen machen Lust auf Genuss. Der satt-gelbe Farbton und die Karawane auf Brunch Zauber des Orients mit Hummus erinnern an Körbe mit Safran und Curry, die zum Basar transportiert werden. Brunch Zauber des Orients mit Harissa verzaubert mit seinem rot-violetten Farbton und Bildern von Mond und Oase.



Dein Wunsch ist uns Befehl! So geht die erfolgreiche Saisonpromotion in die nächste Runde: Im Zeitraum von März bis Juli 2017 erfüllt der Brunch Flaschengeist jeden Monat den Wunsch eines Verbrauchers im Wert von bis zu 1.001 Euro.



Das neue Saisonpaar ist von März bis September 2017 erhältlich (200g-Becher, UVP 1,39 Euro).



Einmal mehr erweist sich Brunch als kreative Ideenschmiede mit Innovationskompetenz!



Brunch als gut etablierte Marke ist die Nr. 1 im Streichrahm-Markt*. Unterstützt wird die Marke durch regelmäßige TV-Spots und erreicht so eine Markenbekanntheit von über 85 %**. Eine konstante Qualität und abwechslungsreiche Rezepturen sichern der Marke regelmäßig DLG-Prämierungen. Besonders die saisonal wechselnden Brunch Paare bieten dem Konsumenten Abwechslung auf dem Tisch und in der Küche. Die innovativen und geschmacksintensiven limitierten Varianten sind auf die Saison abgestimmt: feurig, würzig, leicht, fruchtig, zart-süß … Die Produktnamen sind kreativ und das Verpackungsdesign entsprechend abgestimmt. Passende Rezepte machen es dem Verbraucher leicht, ganz unkompliziert schmackhafte und saisonale Gerichte zuzubereiten. Ob für die kalte oder warme Anwendung – Brunch bietet für jede Gelegenheit das richtige Produkt. Attraktive Designs lockern die Produktpräsentation im Kühlregal auf und ziehen die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich.

Edelweiss GmbH & Co. KG

Brunch ist eine Marke der Edelweiss GmbH & Co. KG. Die Firma Edelweiss ist mit Marken wie Bresso, Milkana oder Chavroux einer der führenden Hersteller von Käse und Brotaufstrichen in Deutschland. Das Traditionsunternehmen hat seinen Sitz am Produktionsstandort in Kempten im Allgäu und ist eines der modernsten Käsewerke Europas. Edelweiss gehört seit 2003 zur französischen Unternehmensgruppe Savencia Fromage & Dairy, die in über 120 Ländern aktiv und weltweit die Nr. 1 im Bereich Käsespezialitäten und -marken ist.



* Quelle: Nielsen; LEH + DM; Markt: Streichrahm; YTD per Ende August 2016

** Quelle: smartcon Markentracking, Markenbekanntheit, Sept - Dez 2015



