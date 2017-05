Auftragslage bei ZÜBLIN gut wie noch nie

Geschäftsjahr 2016 mit Rekordauftragsbestand abgeschlossen

Bauleistung 2016 mit 3,4 Mrd. € nahezu auf Vorjahresniveau

Mit 9 % Leistungsplus guter Start ins 1. Quartal 2017





Die Stuttgarter Ed. Züblin AG, Deutschlands führendes Hoch- und Ingenieurbauunternehmen, ist mit dem höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte in das neue Jahr gestartet. Die sehr gute Auftragslage sorgt für eine hohe Auslastung und einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.



Der Auftragseingang des ZÜBLIN-Konzerns stieg 2016 um 1,9 Mrd. € bzw. 60,2 % auf rd. 5 Mrd. € und lag somit sehr deutlich über dem Vorjahreswert. Im Inland betrug das Orderplus rd. 58 %, im Ausland rd. 68 %. Mit 3,3 Mrd. € hatte der Schlüsselfertigbau einen Anteil von 66 % am gesamten Auftragseingang. Im Ingenieur-, Tunnel- und Spezialtiefbau konnte das Unternehmen seine Auftragseingänge auf 1,6 Mrd. € mehr als verdoppeln. Von den Auftragseingängen des Konzerns entfielen 3,6 Mrd. €, das sind 73 %, auf das Inland. Im Vorjahr waren es 74 %. Die vier größten inländischen Neuaufträge 2016 waren der Axel Springer-Neubau und das Bürogebäude Adlershof in Berlin, die MesseCity Köln und die adidas World of Sports in Herzogenaurach.



Die Bauleistung lag mit 3,4 Mrd. € nur knapp unter dem Vorjahres-wert. Im Inland erreichte die Leistung 2.446 Mio. €, im Ausland 951 Mio. €. Der Auslandsanteil betrug in der Berichtsperiode 28 % (Vorjahr 27 %), davon entfielen 17 % auf Europa und 11 % auf das außereuropäische Ausland.



Am Jahresende erreichte der Auftragsbestand der ZÜBLIN-Gruppe mit 5,7 Mrd. € und einem Plus um rd. 42 % einen historischen Höchststand. Der Anstieg vollzog sich in allen Geschäftsfeldern. Besonders deutlich verlief der Zuwachs im Inland von 2,7 Mrd. € auf 4,0 Mrd. €. Im Ausland stieg der Auftragsbestand um 400 Mio. € auf 1,7 Mrd. €. Damit lag der Auftragsbestand rechnerisch weit über einer Jahresleistung (durchschnittlich 20 Monate) und sorgt im In- und Ausland für eine hohe Kapazitätsauslastung.



Zum Stichtag 31.12.2016 waren im ZÜBLIN-Konzern 13.753 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, im Vorjahr waren es 13.983. Während sich die Zahl der Beschäftigten im Inland leicht auf 7.561 erhöhte, ging sie u. a. im gewerblichen Bereich im Mittleren Osten und in Chile zurück.



Das laufende Geschäftsjahr hat für die Ed. Züblin AG vielverspre-chend begonnen. Zum 31.3.2017 lag der Auftragsbestand bei 5,7 Mrd. € und damit deutlich um 39 % über dem Vorjahreswert (4,1 Mrd. €). Die Leistung stieg in den ersten drei Monaten um 9 % von 716 Mio. € auf 779 Mio. €. Lediglich der Auftragseingang erreichte mit 739 Mio. € nicht den durch Großaufträge geprägten sehr hohen Wert des Vorjahres (798 Mio. €). Die drei größten ZÜBLIN-Neuaufträge im ersten Quartal stammen aus dem industriellen Bau und betreffen den Neubau der „Fabrik der Zukunft“ des Kabelherstellers LEONI in Roth sowie die schlüsselfertige Errichtung von Produktionshallen für Daimler in Sindelfingen und Boysen in Simmersfeld. Zum Stichtag 31.3.2017 beschäftigte ZÜBLIN 13.519 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das waren 219 mehr als im Jahr zuvor.

