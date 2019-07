Pressemitteilung BoxID: 761601 (Ecosia GmbH)

Social Entrepreneurship: Ecosia pflanzt eine weitere Million Bäume in Brasilien im Kampf gegen die Rodungen

Ecosia, die grüne Suchmaschine, hat heute bekannt gegeben, eine weitere Million Bäume im Atlantischen Regenwald in Brasilien zu pflanzen. Der Mata Atlântica ist einer der Wälder mit der höchsten Biodiversität weltweit. Allerdings haben massive Rodungen nur noch acht Prozent des ursprünglichen Baumbestandes zurückgelassen und den Wald zu einem der am stärksten bedrohten tropischen Wälder der Welt gemacht.



Daher hat das Berliner Social-Start-Up bereits seit 2012 über eine Million Bäume in der Region gepflanzt. Diese Zahl wird nun verdoppelt: Ecosia wird eine weitere Million Bäume in Brasilien pflanzen. Mit insgesamt 2 Millionen gepflanzten Bäumen trägt Ecosia so zum Erhalt des Regenwalds und zum Kampf gegen den Klimawandel bei.



Alle Baumpflanzungen sind User-finanziert: Ecosia ist eine Suchmaschine, deren Erlöse, anders als bei klassischen Unternehmen, nicht an Shareholder oder Teilhaber ausgezahlt werden, sondern in die Pflanzung von Bäumen fließen.



Engagement als Reaktion auf Politik Bolsonaros



Seit Amtsantritt Präsident Bolsonaros wird in den brasilianischen Regenwäldern wieder mehr gerodet, gegenwärtig so viel, wie seit fünf Jahren nicht mehr. Da die Regenwälder unverzichtbar sind für die Artenvielfalt und die Bekämpfung des Klimawandels, wird ihr Erhalt sowohl auf der UN-Klimakonferenz in Chile im Dezember, als auch bei den Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten wieder Thema sein. Erst kürzlich hat eine Studie der ETH Zürich gezeigt, dass die Aufforstung von Wäldern die effektivste Maßnahme ist, um den Klimawandel zu stoppen. Auch deshalb reiste kürzlich Entwicklungsminister Müller nach Brasilien, dennoch bleiben, trotz langer Gespräche, die Amazonas-Schutzprojekte vorerst gestoppt.



Mehr Informationen zu den Pflanzungen in Brasilien finden Sie HIER.

