Econ Megaphon Awards 2018 vergeben!

.

- Jury vergibt fünfmal Gold

- HEIMAT, Berlin erneut Spitze im Ranking

- ÜBERGROUND ist Newcomer-Agentur des Jahres



Die Preisträger der Megaphon Awards 2018 stehen fest! Fünfmal vergab die Jury Gold: zweimal für die Dark Diaries der FDP (Film/Spot, Digitale Kampagne) von HEIMAT, Berlin. Elbkind gewann für RITTER SPORT Einhorn in der Kategorie Promotion, LA RED mit ARD-aktuell „Sag’s mir ins Gesicht“ in Social-Media-Aktivitäten und denkwerk mit „The World through my Eyes“ für die Dt. Synästhesie-Gesellschaft in Mobile/Apps.



HEIMAT, BERLIN ERNEUT SPITZE



Mit weiteren Megaphon Awards in Silber und Bronze für Swisscom und HORNBACH toppte HEIMAT, Berlin erneut das Wettbewerbsranking. – Gefolgt von Elbkind, die mit dem Einhorn noch zweimal Bronze holten (Kampagne, Social-Media-Aktivitäten) sowie in der Kategorie Film/Image Silber für Mercedes-Benz („A Guide to Growing Up“) einfuhren.



Die Auszeichnungen wurden am 1. Februar im Rahmen des Winners‘ Dinner in Berlin übergeben. Econ Forum präsentiert die komplette Riege der Preisträger auf neuer Webseite – mit zahlreichen Hintergrundinformationen und Interviews der verantwortlichen Kreativen und Auftraggeber: http://econforum.de/megaphon-awards



NEWCOMER-AGENTUR DES JAHRES: ÜBERGROUND



Als gar nicht mehr so „new“ erscheint das Kreativkollektiv um Jo Marie Farwick. Als Team ÜBERGROUND hat es in den gerademal zweieinhalb Jahren seines Bestehens mit Kampagnen für LIDL, Freeletics oder Tipp24 von sich Reden gemacht, die Top20 der Kreativrankings von W&V und Horizont gestürmt sowie bereits beim ADC den Pokal als Rookie-Agentur abgeräumt.



Auch für die Jury der Megaphon Awards steht fest: „Der Start, den ÜBERGROUND hingelegt hat, beeindruckt. Klasse Kreationen, beeindruckendes Kundenportfolio“, hieß es in der Laudatio.



Auch im regulären Wettbewerb platzierten sich die Hamburger erfolgreich: Silber gab es für die „Danke Million“ für Tipp24 und Bronze für LIDLs Santa Clara.



SILBER UND BRONZE FÜR DIE SCHWEIZ



Mit dem „Hockar“ als erstes multifunktionales Imagebroschürenmailing sowie der Out-of-Home-Aktivität „Auf ein Glas bei Wehrle’s“ sicherte sich die Agentur am Flughafen Megaphon Awards in Silber bzw. Bronze. Die Schweizer sprangen damit auf Rang 5 im Wettbewerbsranking der Agenturen. Dazu trugen auch die Erfolge als Bester der Branchen Automobil (für Emil Frey in Dialogmarketing) sowie Weitere Dienstleistungen (für Diction AG in Print Publikationen) bei.



ALGEMEINE INFOS



Von den in diesem Jahr 303 Einreichungen schafften es 194 in den Branchenvergleich und davon wiederum 115 auf die Shortlist der Jury.



In der Jury vertreten sind Auftraggeber von Unternehmensseite, Kreative und Strategen aus Agenturen sowie Vertreter der Medien und Wissenschaft.



Im April erscheint dann die ebenfalls relaunchte Printpublikation des Wettbewerbs, der Econ Branchenvergleich, als mehrteiliges und in Marktsegmente unterteiltes Bundle.



Weitere Informationen finden Sie auf www.econforum.de/megaphon-awards

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren