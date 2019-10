Pressemitteilung BoxID: 772671 (ECOINN das Umwelthotel am Campus)

Internationales Solidaritätsprojekt des ECOINN ist gestartet- Begrüßungsfeier für sechs neue Hotelfach-Auszubildende

Sie heißen Anxhela, Azbiola, Klinton, Ervin, Akbar und Manuchekr und haben ein gemeinsames Ziel: in drei Jahren möchten Sie ihre Abschlussprüfung als frischgebackene Hotelfachleute bestehen!



In einer kleinen Feier am 18. September begrüßten die beiden Ausbilder des ECOINN Hotel am Campus, Brigitte Zawodny und Thomas Puchan, gemeinsam mit Azubi-„Kümmerin“ Georgiana Goian, sechs junge Menschen, davon zwei aus Tadschikistan und vier aus Albanien, die im neuen Ausbildungsjahr mit Begeisterung in die Ausbildung zu Hotelfachleuten im ECOINN Hotel gestartet sind.



Bei Kaffee und Kuchen berichteten die Neuen, welche Motive sie nach Deutschland führten, insbesondere nämlich die Perspektivlosigkeit in ihren Heimatländern. Ist es nach den Worten der Albaner u.a. die verbreitete Korruption, die einen wirtschaftlichen Aufschwung behindert, sehen die Tadschikistani einen Grund in der ausgeprägten Agrarwirtschaft und der geringen Anzahl an Industriearbeitsplätzen. Tadschikistan ist offenbar noch ein echtes Entwicklungsland, so verdient der Vater eines der beiden Azubis im Monat gerade mal fünfzig Euro, die Mutter verdient als (gegenüber Deutschland schlecht bezahlte) Lehrerin noch ein wenig dazu.



„Auch wir haben nur ein Leben“, sagten alle unisono und zeigten sich dankbar für die Chance zur dualen, dreijährigen Ausbildung in Deutschland. Fünf der sechs haben schon studiert, aber eben ohne dadurch eine konkrete berufliche Perspektive erlangt zu haben. Die Neuen sind hochmotiviert und alle hotelaffin, eine junge Frau aus Albanien hat bereits ein paar Monate in einem internationalen Hotel Tirana gejobbt – allerdings ohne festen Vertrag.



Voraussetzung für ein Visum zur Ausbildung in Deutschland sind Deutsch-Sprachkenntnisse mit Niveau B1, die durch ein Zertifikat belegt werden müssen, ferner eine monatliche Entlohnung von mindestens 800 € durch den Ausbildungsbetrieb. Außerdem muss der Betrieb für eine Wohnmöglichkeit sorgen.



Die Vorgeschichte zum diesem Ausbildungsprojekt: 2016 legten wir vom Sozialunternehmen HoGa Tourist GmbH -ein gemeinnütziges Unternehmen, das das ECOINN Hotel betreibt- im ECOINN ein neues Sozialprojekt auf, das „Europäische Solidaritätsprojekt“, das jungen Menschen aus EU-Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit die Möglichkeit zur dualen Ausbildung bot.



Neun junge Menschen aus Spanien und Kroatien starteten am 15.07.2016 ihre Ausbildung im ECOINN, im vergangenen Juli hatten vier davon ihre Abschlussprüfung und sind mittlerweile in Hotels der Region in Lohn und Brot. In 2017 und 2018 kamen im ECOINN zwei weitere junge Frauen aus Kroatien dazu, drei weitere wurden an Hotels vermittelt, die dem von uns gegründeten Ausbildungsverbund angehören.



Das läuft so, dass wir Neu-Azubis für andere Betriebe rekrutieren und für eine Wohnmöglichkeit im eigens angemieteten Azubi-Wohnhaus sorgen, Eine eigens zuständige Kümmerin hilft den Azubis aller Betriebe bei Behördengängen und in privaten Fragen.

In von uns organisierten Deutsch-Sprachkursen verbessern die Azubis ihre Sprachkenntnisse, wobei sie bereits bei Ankunft über B1-Deutsch-Sprachkenntnisse verfügen mussten.



Uns war und ist es wichtig, dass einerseits die jungen Leute eine berufliche Perspektive bekommen und andererseits dem mittlerweile eklatante Auszubildenden- und Fachkräftemangel in der hiesigen Hotellerie entgegengewirkt wird.



Nachdem die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Kroatien sich abgemildert hat und es junge Menschen nicht mehr nach Deutschland zu einer Ausbildung zieht, haben wir das Projekt quasi umgetauft in ein „Internationales Solidaritätsprojekt“. Darin bieten wir nun jungen Menschen aus Entwicklungsländern eine Ausbildungsperspektive, die sie zuhause nicht haben.

