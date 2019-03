Ecclesia Gruppe erhält Aufsichtsrat

In der Ecclesia Gruppe, einem der führenden Versicherungsmakler in Europa, ist zu Jahresbeginn bei der Ecclesia Holding GmbH als Muttergesellschaft ein Aufsichtsrat eingerichtet worden. Beschlossen haben dies die Gesellschafter der Ecclesia Holding GmbH, der Deutsche Caritasverband (DCV), die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE). Den Aufsichtsratsvorsitz führt Dr. Matthias Berger, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Kanzlei Dr. Weh und Kollegen aus Waldshut-Tiengen. Die weiteren Mitglieder kommen aus der Industrie sowie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ab 1. April ist zudem Hermann Gröhe, ehemaliger Bundesminister für Gesundheit, Mitglied des Aufsichtsrates. Das neue Gremium übernimmt die klassische Aufgabe eines Aufsichtsrates, die Bera-tung und Überwachung der Holdinggeschäftsführung, die Tilman Kay als Vorsitzender sowie Dr. Stefan Ziegler und Jochen Körner bilden. Die Gesellschafter haben sich aus mehreren Gründen zu diesem Schritt entschlossen: Zum einen folgen sie der Selbstverpflichtung zur Anwendung der „anerkannten Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung“. Zum anderen ist die Ecclesia Gruppe in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und hat zuletzt einen Umsatz von mehr als 210 Millionen Euro erzielt. Sie beschäftigt 1.650 Mitarbeitende. Vor diesem Hintergrund halten die Gesellschafter es für sachgerecht, die fachliche Begleitung der Geschäftsführung durch Einführung eines Aufsichtsrates zu stärken.

Ecclesia Holding GmbH

Die Ecclesia Gruppe ist mit rund 1.650 Mitarbeitenden einer der führenden Versicherungsmakler in Deutschland und Europa. Rund 780 Angestellte sind in der Zentrale in Detmold tätig. Die Ecclesia Gruppe betreut mit ihrem umfangreichen Dienstleistungsangebot vor allem Kunden aus Kirche, kirchlichen Institutionen, Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft sowie Kunden aus dem Bereich Industrie. Das Unternehmen ist in Deutschland unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Nürnberg und Leipzig präsent. Darüber hinaus ist die Ecclesia Gruppe in sieben weiteren europäischen Ländern vertreten.