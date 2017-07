Junger Stürmer mit DEL2 Erfahrung für die Indians

Die Hannover Indians haben mit Lukas Fröhlich einen weiteren Stürmer für die Saison 2017/2018 unter Vertrag genommen. Der gebürtige Stuttgarter wechselt aus der DEL-2 aus Bayreuth an den Pferdeturm.



Fröhlich ist 21 Jahre alt und stammt aus dem Nachwuchs von DEL2-Vizemeister Bietigheim Steelers, für die er bereits 45 Spiele in der zweithöchsten Klasse absolviert hat. Dazu kamen in der abgelaufenen Saison weitere 54 Spiele für den EHC Bayreuth Tigers.



Fröhlich ist Mittelstürmer, 1.73 Meter groß und gilt als schneller und wendiger Skater. „Lukas ist ein junger, ehrgeiziger Stürmer mit einer bereits beachtlichen Anzahl von DEL2-Einsätzen, der bei uns noch mehr Verantwortung übernehmen will, um sich weiter zu entwickeln“, freut sich Indians-Sportdirektor Tobias Stolikowski über seinen Neuzugang.

