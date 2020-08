Pressemitteilung BoxID: 809803 (EATO (European Association for Training Organisations))

EATO vergibt zusammen mit der PerformNet AG den EATO Award 2020 für ausgezeichnete Kundenorientierung an Bechtle Schulungszentrum in Münster

Die EATO (European Association for Training Organisations e. V.) ist der Zusammenschluss wichtiger Bildungsorganisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jährlich zeichnet der Verband das Schulungscenter aus, das im Ranking des International Training Center Rating der PerformNet AG im Bereich Kundenorientierung und Infrastruktur Platz 1 erzielen konnte. Insgesamt haben 20 Bildungsunternehmen aus den 3 Ländern an dem Ranking teilgenommen und sich den Audit-Sessions und den über 120 Prüfungskriterien vor Ort in den jeweiligen Trainingszentren gestellt.



Nach dem dieser Preis im letzten Jahr an die INCAS Training und Projekte GmbH & Co. KG aus Krefeld verliehen wurde, hat in diesem Jahr das Schulungszentrum der Bechtle GmbH & Co. KG in Münster diese Auszeichnung erhalten. Die Freude in Münster über den Gewinn in diesem Jahr war groß: „Ich bin begeistert, dass ein Bechtle Schulungszentrum zum ersten Mal diesen Award gewinnen konnte. Es ehrt uns sehr, dass wir damit in Münster das Ranking 2020 der ITCR-klassifizierten Schulungsorganisationen anführen. Das bestätigt die hohe Qualität, die Infrastruktur und den Service, den wir am Standort Münster bieten,“ so Frank Pleimann, Leiter des Schulungszentrums in Münster.





