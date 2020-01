Pressemitteilung BoxID: 783422 (EATALY Distribution DE GmbH)

EATALY München erstrahlt in neuem Licht

Der führende Leuchtmittelhersteller Creative-Cables eröffnet eine neue Storefläche in der Schrannenhalle

Im Herzen Münchens gelegen, gilt das EATALY besonders bei Kulinarik-Fans und Weinliebhabern als angesagte Anlaufstelle. Neben italienischen Spezialitäten, Restaurants, einer Vinothek und einer Kochschule finden Besucher des EATALY in der Schrannenhalle auch Ladenflächen ikonischer italienischer Marken. So sorgen beispielsweise ein Fahrradshop des italienischen Traditionsunternehmens Bianchi, die Kaffeebar der Qualitätsmarke Illycaffè sowie eine Theke des Gourmet-Schokoladenherstellers Venchi für ein authentisches Gefühl von Dolce Vita.



Das vielseitige Angebot des EATALY wird zum Jahresbeginn durch den Leuchtmittelhersteller Creative-Cables erweitert. Die Eröffnung des ersten Creative-Cables „Store in Store“ wird am 31.01.2020 mit einem Welcome-Aperitivo gefeiert.



Creative-Cables wurde wie EATALY in Turin gegründet und ist in mehr als 20 Ländern vertreten. Das schnell wachsende Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lichtlösungen für Decken, Wände, Tische oder Böden. Neben einer großen Auswahl gebrauchsfertiger Produkte - wie angesagte Pendelleuchten - gibt es auch ein breites Sortiment von über 5.000 Komponenten und Zubehör unterschiedlichster Materialien und Formen, aus denen moderne Lampenkonstruktionen kreiert werden können. Die Ergebnisse sind stets originell, langlebig und nicht in herkömmlichen Vertriebskanälen zu finden und eignen sich somit optimal für Architektur- und Designprojekte.



Die beiden Unternehmen EATALY und Creative-Cables verbindet nicht nur der gemeinsame Gründungsort, sondern auch der internationale Vertrieb italienischer Qualitätsprodukte, die eine anspruchsvolle Zielgruppe ansprechen. So fokussieren beide Unternehmen die Aufmerksamkeit für das Zuhause als den Ort, an dem man innehält und sich Zeit nimmt, um beispielsweise in Gesellschaft gutes Essen und ein Glas Wein zu genießen: Während das EATALY weltweit als Referenz für italienischen Geschmack gilt, liefert Creative-Cables durch seine Produkte das Licht, welches seit jeher das entscheidende Element für die Schaffung der entsprechenden Atmosphäre darstellt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (