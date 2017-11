6. Mercedes-FanWorld auf der ESSEN MOTOR SHOW

Die ESSEN MOTOR SHOW feiert ihren 50. Geburtstag, und Mercedes-Fans.de feiert mit. Wir präsentieren in Halle 3 auf der Mercedes-FanWorld im Zeichen des Sterns auch in diesem Jahr wieder eine Auswahl außergewöhnlicher Mercedes-Benz-Modelle.



Insgesamt 13 Fahrzeuge hat die Redaktion ausgewählt und jedes Modell ist ein Highlight für sich, darunter auch ein Weltstar: Erstmals in der Geschichte der Essen Motor Show zeigen wir mit dem Vision Gran Turismo ein Filmauto, das aus dem Hollywood-Film „Justice League" stammt, der aktuell weltweit in den Kinos zu sehen ist.



Außerdem wird der MIB-Shop wieder mit einem Stand auf der Mercedes-FanWorld vertreten sein, wo die Besucher die beliebte MEN IN BENZ- und Mercedes-Fan-Wear und zahlreiche Accessoires dazu bekommen können. Sie finden die Mercedes-FanWorld in Halle 3 Stand A103 am Eingang West.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren