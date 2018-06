4. MIB Rallye spielt 26.700 Euro für einen guten Zweck ein

Vom 8. - 10. Juni fand in diesem Jahr die vierte MEN IN BENZ-Rallye statt, die in Steinfurt bei BERESA Classic startete und nach zwei Tagen am Mercedes-Benz Werk Bremen endete. Insgesamt ging ein Feld von 67 Fahrzeugen auf die Strecke, das erneut aus einer bunten Mischung spannender Mercedes-Benz-Fahrzeugen bestand. Neben dem Spaß bei der MIB Rallye mitzufahren, nahmen die Teams erneut für einen guten Zweck daran teil.



Diesmal mit einem sensationellen Erfolg. So kamen bei der Versteigerung am Samstagabend sage und schreibe 26.700 € zusammen, die zu Gunsten der Stiftung „Laureus Sport For Good Foundation Germany“ ging, worüber sich alle Teilnehmer sowie Rallye-Veranstalter Thomas Ebeling und Ronald A. Bussin, First Laureus Global Patrons Circle Member, besonders freuten.

