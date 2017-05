Wolfgang Joop launcht neues Label

Einen Tag nach dem Finale der beliebten Pro7-Model-Castingshow in Oberhausen geht es für Wolfgang Joop auf die nächste große Bühne: Bei Breuninger in Düsseldorf präsentierte der Star-Designer gemeinsam mit Model Ivana Teklic sein neues Label Looks erstmals vor geladenen Kunden. Die Kollektion ist deutschlandweit exklusiv bei Breuninger und unter Looks.de erhältlich.



„Wir sind stolz, dass Wolfgang Joop uns als alleinigen Handelspartner in Deutschland für seine neue Marke gewählt hat und freuen uns sehr, seine inspirierende Kollektion bei Breuninger präsentieren zu können“, so Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer von Breuninger Düsseldorf. Die begehrte Designer-Kollektion für Damen umfasst neben Ready-to-Wear-Pieces auch Accessoires wie Schals, Tücher und Taschen und ist ab sofort in den Breuninger Häusern in Düsseldorf, Stuttgart, Freiburg und Nürnberg sowie online unter breuninger.com verfügbar.

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel- Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren