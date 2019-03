EZB wirft das Handtuch

07.03.19

Mit der heutigen Entscheidung lag die EZB innerhalb des Erwartungsspektrums auf der "dovishen" Seite. Es kommen nicht nur neue und schon mehr oder weniger detaillierte TLTROs. Auch die nach dem Sommer erwartete Leitzinserhöhung wurde einkassiert. Draghi mag wohl etwas traurig darüber sein, dass er in seiner Amtszeit keine Leitzinserhöhung und damit kein "Mission accomplished" mehr verkünden kann.



Die Märkte hatten selbst zwar schon mit keiner Leitzinserhöhung mehr in diesem Jahr gerechnet und auch TLTROs waren keine Neuigkeit mehr. Doch dass alles so konkret und zusammen kam, war schon auffallend, insbesondere nachdem TLTROs in den letzten Wochen innerhalb der EZB recht kontrovers diskutiert wurden. Das drückt aber auch aus, dass die EZB die Zeichen der Zeit erkannt hat und zumindest nicht mehr ganz "hinter der Kurve" ist und, wie Draghi erklärte, Stimulus hinzugefügt hat, um die derzeitigen Risiken ausgehend von Protektionismus und Brexit abzupuffern.



Eine Hintertür hat sich die EZB mit der weniger günstigen Ausstattung der TLTROs (kürzere Laufzeit, variable Leitzinsbindung) dennoch gelassen, weshalb die Märkte - zumindest in den ersten Reaktionen - nicht allzu euphorisch reagiert haben. Zwar drückt die Notenbank mit der Erwartung, die Leitzinserhöhung Ende des Jahres nachzuholen, noch einen Schimmer Hoffnung aus. Doch im Grunde hat sie hinsichtlich der Rückkehr zur traditionellen Leitzinspolitik mehr oder weniger das Handtuch geworfen. Dies spiegelt sich auch in den neuen Projektionen wider. Die Wachstumserwartungen wurden im Vergleich zum Dezember für 2019 deutlich sowie für 2020 leicht nach unten genommen. Darüber hinaus zeigt die klare Abwärtsrevision der Inflationsprojektionen, dass die EZB selbst nicht mehr daran glaubt, in dieser Zeit in die Nähe ihres Inflationsziels zu kommen.

