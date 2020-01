Pressemitteilung BoxID: 783620 (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)

EZB holt potentielle Kritiker mit an den Tisch

Die 500. Ratssitzung genau 5 Jahre nach der Ankündigung des QE-Programms hätte eigentlich für ein aufregendes Ereignis hergehalten. Dass es heute dennoch keine neuen Ankündigungen zur aktuellen Geldpolitik der EZB gab, war nicht überraschend. Zum einen entwickelt sich das Konjunkturbild mit abnehmenden Abwärtsrisiken in etwa so, wie von der EZB erwartet. Dementsprechend musste man den Kurs nicht ändern. Ein interessantes Statement bezüglich Hinweisen, ob Christine Lagarde eher einen hawkishen oder dovishen Kurs favorisiert, war die Brosche, die sie heute trug – eine Eule! Auf der anderen Seite wird die EZB angesichts der nun laufenden strategischen Überprüfung der Geldpolitik auch nicht unbedingt gewillt sein, Anpassungen vorzunehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Warum sollte man auch, wenn man in einem Jahr vielleicht eine andere Herangehensweise hat.



Bezüglich der strategischen Überprüfung der Geldpolitik ließ sich Lagarde erstmal nicht in die Karten schauen bzw. festlegen und verwies auf die spätere Presseinformation und den erst beginnenden Prozess, den sie nicht vorfestlegen, sondern moderieren will. Wir werden also während der nächsten zwölf Monate auf weitere Hinweise hoffen müssen. Die Wahl eines zweiteiligen Ansatzes, der gestern bereits durchsickerte, ist sicher darauf zurückzuführen, dass man die Inflationsthemen von weiteren Themen wie Regulierung, Finanzstabilität aber auch Klimaschutz und Ungleichheit trennen will, um die geldpolitischen Puristen im Rat aber auch in der Öffentlichkeit milde zu stimmen. Interessant scheint dabei, dass man bei der EZB eine breite Öffentlichkeitstrategie wählt und sogar externe Expertenkreise in die Diskussion einbinden will. Eigentlich sollte die EZB doch unabhängig von äußeren Einflüssen ihre Strategie entwerfen und hat auch ausreichend Personal dafür. Mit dieser Umarmung holt man aber alle an einen Tisch, sodass am Ende keiner mehr die EZB kritisieren kann, weil man ja in die Diskussion eingebunden war.

