EZB hält an lockerer Geldpolitik fest

24.01.19

Trotz der schlechteren Entwicklung der Konjunkturdaten hat die EZB heute ihre Forward Guidance unverändert gelassen. Mit der Einschätzung, dass die konjunkturellen Risiken abwärtsgerichtet sind, erkennt die EZB zumindest an, dass Gefahren für ihre Forward Guidance bestehen. Bei der EZB scheint also doch jemand am Steuer wach zu sein. Aber an einer Forward Guidance, die eine Leitzinsanhebung enthält, festzuhalten, mag zwar grundsätzlich immer noch expansiv gemeint sein, erscheint aber nach außen restriktiv. An steigenden Leitzinsen sollte man eigentlich nur festhalten, wenn die Konjunktur in guter Verfassung ist. Dabei hat sich Draghi während der Pressekonferenz sehr viel Mühe gegeben, die Forward Guidance zu verteidigen, um so auch die momentane Markterwartung, die keine Leitzinserhöhung erhält, nicht zu bestätigen.



Auch eine Diskussion über neue Liquiditätsmaßnahmen lediglich bedingt anzudeuten und die Märkte nicht konkreter vorzubereiten, verunsichert eher. Da der EZB derzeit Stück für Stück die Grundlage für ihre Forward Guidance abhanden kommt, scheint sie einen gewissen Zweckoptimismus verbreiten zu wollen und zu hoffen, dass sich das Bild bis März wieder verbessert. Dabei muss die EZB beachten, dass der Wunsch an einer geldpolitischen Normalisierung festhalten zu wollen, nicht an der Realität vorbeigeht. Bleibt zu hoffen, dass es der EZB in der Kommunikation gelingt, ihre eigenen Erwartungen dosiert auf Realitätsniveau herunterzufahren und man nicht bei der nächsten Sitzung alles abrupt zusammenfallen lässt. Sonst dürften die Märkte sehr sensibel reagieren.



Für die Renditeentwicklung dürfte die anhaltende Unsicherheit über einen möglichen Kurswechsel der EZB erstmal bedeuten, dass Aufwärtstendenzen ausbleiben und Sicherheitsdenken vorherrscht. Die momentane Schwäche der Eurozone, die Draghi im Prinzip mit seinem heutigen Auftritt bestätigt hat, spricht auch dafür, dass der Euro wohl zunächst unter Abgabedruck stehen dürfte. Aus dem EZB-Mantra "vorsichtig, geduldig, hartnäckig" dürfte erstmal der Fokus auf "vorsichtig" liegen.

(lifePR) (