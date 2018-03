EZB-Falken erringen Tagessieg

Im Kommuniqué zur heutigen EZB-Ratssitzung fehlt nun das erste Mal der Hinweis, dass das Anleihekaufprogramm bei einer erneuten Verschlechterung des Umfelds auch wieder aufgestockt werden könnte. Die Währungshüter haben sich damit selbstbewusst gezeigt, ihren vorbereiteten Plan durchgezogen und nicht auf aktuelle Marktunsicherheiten (Strafzölle, politische Unsicherheiten in Italien oder die jüngste Euro-Stärke) reagiert. Die Falken haben dabei einen Tagessieg davongetragen, indem – entgegen aktueller Marktspekulationen – die Forward Guidance weniger expansiv gestaltet wurde.



Mit dem Streichen des Passus über eine mögliche Erhöhung des APP geht die Zentralbank nun einen weiteren und auch nötigen Schritt Richtung Ausgang. Hätte sie angesichts der jüngsten Entwicklungen darauf verzichtet, hätte sie riskiert, ihre Reputation zu schädigen, indem sie auf aktuelle Marktspekulationen reagiert. Darüber hinaus bestünde die Gefahr, dass die EZB Mitte des Jahres dann zu viele Maßnahmen auf einmal ankündigen müsste.



Die EZB befindet sich damit zwar nicht im Autopilotmodus, hat aber deutlich gemacht, dass sie an ihrem bisher angekündigten Pfad einer sehr langsamen, aber stetigen Normalisierung des monetären Umfelds festhalten will. Nach der "hawkishen" Botschaft im Kommuniqué hat Draghi in der Pressekonferenz versucht, wieder etwas "dovisher" zu klingen.



Als nächsten Schritt wird die EZB dann wohl in ihrer Wortwahl das Anleihekaufprogramm vom Inflationsziel abkoppeln, um damit das Ende des Kaufprogramms Richtung Jahresende anzukündigen. Für den Frühsommer erwarten wir, dass die EZB eine weitere Reduktion der monatlichen Anleihekäufe bis Jahresende ankündigen wird.

Zinserhöhungen sind, wenn überhaupt, frühestens Mitte 2019 ein Thema.

