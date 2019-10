Pressemitteilung BoxID: 772876 (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)

Draghi rechtfertigt sein Erbe: Geldpolitik zementiert

Der letzte Auftritt von Mario Draghi auf der Pressekonferenz im Anschluss an die heutige EZB-Ratssitzung wurde zwar mit Spannung verfolgt, doch die Erwartungen für neue Beschlüsse waren nicht hoch gesteckt, zumal das im Frühsommer angekündigte große Maßnahmenpaket bereits im Rahmen der Sitzung am 12. September präsentiert worden war. Heute wurden denn auch keine neuen geldpolitischen Beschlüsse gefasst. Die Anleihekäufe werden wie geplant zum 1. November wieder aufgenommen. Die Leitzinsen bleiben unverändert und werden wohl für einen langen Zeitraum nicht erhöht.



Auf der Pressekonferenz betonte Draghi nochmals und etwas deutlicher als im September die Abwärtsrisiken für die Konjunktur. Diese würden den Ausblick am stärksten gefährden. Er betonte, dass die Fiskalpolitik nun aufgerufen sei, die Geldpolitik zu unterstützen. Hier gelte es, vor allem „wachstumsfreundliche“ Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig müssten aber auch die Strukturreformen entschlossener als bisher vorangetrieben werden. Sein Erbe, die negativen Zinsen, verteidigte Draghi vehement – die nachteiligen Nebenwirkungen seien deutlich geringer als die damit verbundenen Vorzüge. Viele werden das anders sehen.



Geldpolitik 2020: Was erwarten wir?



Solange sich das Umfeld nicht deutlich verschlechtern sollte, dürfte der Einlagensatz in den kommenden zwölf Monaten nicht weiter gesenkt werden. Der Multiplikator, der den Betrag festlegt, den eine Geschäftsbank zum – attraktiven – Nullzins bei der EZB deponieren kann, wird aber genau beobachtet werden und könnte zur Feinjustierung der Geldmarktzinsen genutzt werden. Der im September beschlossene Betrag von 20 Mrd. Euro im Rahmen des Anleihekaufprogramms wird wohl zunächst nicht angetastet. Wir erwarten, dass die EZB hier versucht, möglichst „schonend“ vorzugehen, insbesondere bei denjenigen Staaten, bei denen die EZB-Bestände schon nahe an den selbstgesteckten Grenzen liegen. Das könnte dazu führen, dass bei Unternehmensanleihen, Covered Bonds und ABS relativ aktiv gekauft wird.



Was bleibt? Herausforderungen für Christine Lagarde



In den letzten Monaten hat Mario Draghi – gegen manchen Widerstand im Rat – der EZB-Politik nochmal seinen Stempel aufgedrückt. Durch die Beschlüsse auf der Ratssitzung vom 12. September hat er die EZB auf einen noch expansiveren Kurs festgelegt, ihn, wie er heute sagte, „zementiert“. Der zu Jahresbeginn für 2019 in Aussicht gestellte Beginn einer Normalisierung der Geldpolitik ist schon seit mehreren Monaten komplett vom Tisch. Christine Lagarde, die ab dem 1. November Mario Draghis Nachfolge antritt, dürfte sich zunächst an die bisherigen Beschlüsse gebunden fühlen. Spätestens im kommenden Jahr wird sie aber auch eigene Akzente setzen wollen. Das im Rat besonders umstrittene Anleihekaufprogramm könnte dabei im Mittelpunkt stehen.



Kurzfristig dürfte es aber zunächst so weitergehen wie bisher. Die EZB wird in den kommenden Monaten abwarten, wie sich Konjunktur und Preise, gerade vor dem Hintergrund der beiden Großrisiken Brexit und Handelskonflikt, weiter entwickeln und wie sich die im September beschlossenen Maßnahmen auswirken. Letztlich bleibt die Frage, ob die EZB mittelfristig an Draghis Maxime festhält, dass immer mehr von der einst erfolgreichen Medizin auch weiterhin hilft. Mit der unverhohlenen Aufforderung Mario Draghis an Staaten wie Deutschland, das Instrument der Fiskalpolitik zu nutzen, um die Konjunktur in der Eurozone auf Trab zu bringen, kommt ein neues Element hinzu. Es zeigt, dass auch Draghi, dem durch den legendären Ausspruch „Whatever it takes“ die Rettung des Euros zugeschrieben wird, die Grenzen der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung erkannt hat. Für Lagarde ist das Hypothek und Chance zugleich. Sie kann durch die Festlegung Draghis kurzfristig wenig tun, ohne die Glaubwürdigkeit der EZB zu beschädigen. Sie muss aber auch nichts tun, sondern kann sich zunächst auf die Baustellen „Weiterentwicklung der Methodik der Geldpolitik“ und „Einigung des gespaltenen Rates“ konzentrieren.



Mario Draghi dagegen bleibt in Erinnerung als derjenige EZB-Präsident, der die Leitzinsen nie erhöht hat. Das hat ihm an den Kapitalmärkten viel Zustimmung eingebracht – der DAX hat sich in den acht Draghi-Jahren mehr als verdoppelt, die Anleihemärkte haussierten. Schon jetzt sind die Auswirkungen des damit verbundenen Negativzinsumfelds spürbar. Wie hoch der Preis dafür mittel- und langfristig sein wird, zeigt die Zukunft.



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (