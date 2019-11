Pressemitteilung BoxID: 774578 (DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)

Digitale Transformation in der deutschen Abwasserwirtschaft

Steckbriefsammlung vermittelt Einstieg in Themen und Konzepte

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hat den Themenband „Digitale Transformation in der deutschen Abwasserwirtschaft – Rahmen und Praxisbeispiele anhand einer Steckbriefsammlung“ (T4/2019) veröffentlicht.



Der vorliegende Themenband vermittelt den Einstieg in Themen und Konzepte der digitalen Transformation in der deutschen Abwasserwirtschaft und dient der Motivation für eigene Projekte.



Die Digitalisierung prägt zunehmend die weltweite Entwicklung. In Deutschland wird die Digitalisierung seit 2011 in der Politik unter dem Begriff „Industrie 4.0“ gefördert und ist ein hoch aktuelles Thema in Industrie

und Forschung. Sie bietet für alle Bereiche der Wirtschaft ein hohes Potenzial zur Effizienz- und Wertschöpfungssteigerung und bezieht sich dabei nicht nur auf die produzierenden Unternehmen, sondern auch auf prozesstechnische Anlagen.



Es ist sinnvoll, sowohl die Konzepte der Industrie 4.0 auf ihre Anwendbarkeit im Umfeld der Wasserwirtschaft zu analysieren und Potenziale aufzudecken, als auch neue Konzepte zu entwickeln.



Die Digitalisierung ist für jedes Unternehmen ein individueller, längerer Entwicklungsprozess, der strategische Entscheidungen erfordert. Die Unternehmen der Abwasserwirtschaft – auch kleine und mittlere Unternehmen – sollten sich mit der möglichen Digitalisierung ihres Unternehmens auseinandersetzen, sich positionieren und eine Strategie zur digitalen Transformation entwickeln. Der erreichbare Mehrwert aus der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten kann für jedes Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Eine umfangreiche Steckbriefsammlung zu umgesetzten oder noch in der Planung befindlichen Digitalisierungsprojekten wird mit dem Erwerb des Themenbands über ein Online-Portal der DWA zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist der Mustersteckbrief auch eine geeignete Arbeitshilfe/Leitfaden bei der Implementierung und Bewertung von neuen Projekten im Rahmen der Digitalisierung.



Der Themenband wurde von der DWA-Arbeitsgruppe KA-13.5 „Konzepte der Industrie 4.0 für die Abwassertechnik“ (Sprecherin: Dipl.-Ing. Uta Pachaly) im Auftrag des

DWA-Hauptausschusses „Kommunale Abwasserbehandlung“ (HA KA) im DWA-Fachausschuss KA-13 „Automatisierung von Kläranlagen“ erarbeitet und richtet sich an alle Akteure der Wasserwirtschaft, insbesondere an kleinere und mittlere Betreiber bzw. Unternehmen.



Oktober 2019, 26 Seiten, ISBN 978-3-88721-881-2, Ladenpreis: 45,50 Euro, fördernde DWA-Mitglieder: 36,40 Euro

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (