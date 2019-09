Pressemitteilung BoxID: 766610 (DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)

Abwasser aus lederherstellenden Betrieben

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hat das Merkblatt DWA-M 774 „Abwasser aus lederherstellenden Betrieben" veröffentlicht.



Das Merkblatt DWA-M 774 „Abwasser aus lederherstellenden Betrieben“ beschreibt den derzeitigen Stand der Technik zur Behandlung von Abwasser aus diesem Industriebereich. Es werden die Produktionsabläufe detailliert beschrieben und die neuen Erkenntnisse zum Abwasseranfall und zur Abwasserbeschaffenheit berücksichtigt. Die innerbetrieblichen Maßnahmen werden stärker bewertet und energetische Fragen betrachtet. Die Nebenprodukte sowie die Abfälle und deren Verwertungswege werden im Merkblatt behandelt. Zudem werden im Anhang

typisch ausgeführte Abwasserreinigungsanlagen kurz beschrieben und mit Anlagendaten versehen. Das EU-Dokument über die besten verfügbaren Techniken für diese Branche gemäß der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL 2010/75/EU vom 24.11.2010) wurde berücksichtigt.



Das vorliegende Merkblatt ist eine Überarbeitung des 2001 erstmalig veröffentlichten Merkblatts. Seitdem haben sich die Produktionsverhältnisse und -verfahren teilweise geändert. Auch im Bereich der Abwasser- und Abfallbehandlung haben neue Techniken und geänderte gesetzliche Anforderungen zu Verbesserungen geführt.



Änderungen Gegenüber dem Merkblatt ATV-DVWK-M 774 (6/2001) wurden folgende Änderungen vorgenommen:







Anpassung an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen in Hinsicht auf Gesetze und Verordnungen

weitergehende Ausführungen zum Thema Anfall, Beschaffenheit und Verwertungsmöglichkeiten von Reststoffen, zu eingesetzten Stoffen und deren Verbräuchen, produktionsintegrierter Umweltschutz

neu aufgenommen: Anhang A „Rechtliche Rahmenbedingungen“ sowie Hinweise zum Energieverbrauch

Neuformulierung und Überarbeitung des gesamten Merkblatts

Präzisierungen, Klarstellungen und Verbesserungen der Verständlichkeit zu Abwasseranfall und -beschaffenheit und Produktionsprozessen







Das Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe IG-2.22 „Abwasser aus lederherstellenden Betrieben“ (Sprecherin: Prof. Dr.-Ing. Ute Austermann-Haun) im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Industrieabwässer und anlagenbezogener Gewässerschutz“ (HA IG) im DWA-Fachausschuss IG-2 „Branchenspezifische Industrieabwässer und Abfälle“ erarbeitet und richtet sich an Betreiber von Abwasseranlagen, Planende, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden und sonstige betroffene Fachleute.



Mit dem Erscheinen des Merkblatts DWA-M 774 (9/2019) wird das Merkblatt ATV-DVWK-M 774 (6/2001) zurückgezogen.



Monat 2019, 75 Seiten, ISBN 978-3-88721-873-7, Ladenpreis: 85 Euro, fördernde DWA-Mitglieder: 68 Euro.



Herausgeber und Vertrieb:

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef

Tel.: 02242/872-333, Fax: 02242/872-100

E-Mail: info@dwa.de, DWA-Shop: w w w. dwa. de/shop

