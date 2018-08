Englischer Gast Yeah Baby Yeah fordert deutsche Topstuten heraus

Beim bunten Familienrenntag rund um den 32. Großen Sparkassenpreis dürfen sich die Besucher am Sonntag auf der Grafenberger Galopprennbahn in Düsseldorf nicht nur auf bestes Rennbahnwetter freuen: Ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm, vor allem auch für Kinder, erwartet die vielen Gäste. Einlass ist um 11.30 Uhr. Beginnen wird der Sparkassenrenntag, der auch von der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der DekaBank unterstützt wird, traditionell mit einer Pferdegala im Führring (13.00 Uhr). Der „Friesenpapst“ Günther Fröhlich präsentiert Dressursport und barocke Reiterei auf höchstem Niveau.



Im Hauptrennen, dem 32. Großer Sparkassenpreis – Preis der Stadtsparkasse Düsseldorf (Start gegen 17.15 Uhr) werden zehn talentierte Pferdeladies aus Deutschland und England auf der 1400 m-Distanz um ein Preisgeld von 35.000 Euro kämpfen. Mit dieser Dotierung ist dieses internationale Listenrennen das höchstdotierte seiner Klasse in Deutschland.



Besonders die vierjährige Stute Scapina (Gestüt Hachetal) aus dem Kölner Quartier von Trainer Henk Grewe wird bei den Experten favorisiert. Ihr Reiter Bayarsaikhan Murzabayev hat vor allen Dingen auf die vierjährige Stute Nantany zu achten. Deren Trainer Dr. Andreas Bolte aus dem westfälischen Lengerich agiert mit einer höchst erfolgreichen Stallform im Rücken. Jockey-Oldie Andreas Helfenbein (50) kann dabei mit Nantany der Favoritin Scapina sehr gefährlich werden. Das gilt ebenso für die englische Gaststute Yeah Baby Yeah, für die ihre Trainerin Gay Kelleway (Newmarket) den französischen Jockey-Routinier Gerald Mossé, einen weltbekannten Globetrotter in Sachen Turf, verpflichtet hat.



Insgesamt kommen neun Rennen zur Austragung, in denen 76 Pferde in die Startboxen einrücken werden. Dabei verdient auch die als Viererwetten-Rennen ausgetragene dritte Tagesprüfung jede Aufmerksamkeit. Hier werden nämlich garantierte 10.000 Euro ausgeschüttet, die man mit Glück und nur 50 Cent Einsatz gewinnen kann. Aus Düsseldorf nehmen am Sparkassenrenntag sieben Pferde aus den Quartieren der Trainer Sascha Smrczek (6) und Ralf Rohne (1) teil.



WICHTIGE INFORMATIONEN



Sparkassen-Gewinnspiel mit tollen Preisen Alle Besucherinnen und Besucher haben die Chance, beim Sparkassen-Gewinnspiel tolle Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Neben einem Reisegutschein im Wert von 1.500 € winken Spargeschenkgutscheine im Wert von je 250 € sowie Kino-Gutscheine und Eintrittskarten für das Apollo-Varieté an der Rheinkniebrücke. Mitmachen lohnt sich also! Die Ziehung und Vergabe der Gewinne erfolgt gegen 17.45 Uhr auf der Sparkassenbühne neben dem Haupteingang. Teilnahme ab 18 Jahren.



Kinder-Erlebniswelt



Hier können es die Kleinen den Großen nachmachen. Ob Ponyreiten, Klettern auf dem Sparkassenturm, Basketball-Korbwerfen oder der Sparkassen-KNAX-Aktionsstand und der Gläserne Tresor der DekaBank mit tollen Sofortgewinnen. Und zur Stärkung für den Nachmittag erhält jedes Kind eine Tüte Popcorn geschenkt. Alle Attraktionen sind kostenfrei.



Musikalische Umrahmung



Musikalisch untermalt wird der Nachmittag von der viel beachteten Band „Peter Weisheit and the Dixie Tramps“. Gästekarten für den kostenlosen Eintritt zum Sparkassen-Renntag liegen in allen Filialen der Stadtsparkasse Düsseldorf aus.



Anfahrt



Auf der Fahneburgstraße (ab Mörsenbroicher Weg/Ernst Poensgen-Allee) und Renn-bahnstraße gilt ab ca. 11.00 Uhr die Einbahnstraßen-Regelung.

Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahlen und der begrenzten Zahl an Parkplätzen empfehlen die Veranstalter die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder die zusätzliche Parkmöglichkeit am Staufenplatz und auf dem METRO-Parkplatz.



Die Linien U73, U83 und die Linie 709 fahren bis zur Haltestelle Burgmüllerstraße/Staufenplatz. Von dort und vom METRO-Parkplatz stehen kostenfreie Pendelbusse (Linie 894) ab 11.30 Uhr und eine Stunde nach dem letzten Rennen zur Rennbahn und zurück zur Verfügung.



Der Bus 730 bzw. die Bahn U72 fahren bis zur Haltestelle Mörsenbroicher Weg, dort hält auch der kostenlose Pendelbus (894). Vom Mörsenbroicher Weg werden für den Fußweg ca. 10 Minuten zur Rennbahn benötigt.

