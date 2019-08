Pressemitteilung BoxID: 765044 (Duale Hochschule Baden-Württemberg)

Vernissage an der DHBW Heilbronn: THE MFK INTERNATIONAL FANTASTIC SHOW OF ART

Es ist eine Vernissage der Superlative: 17 Künstler*innen, die sich sowohl aus der Region als auch aus Hamburg, Köln, Duisburg und sogar Zürich und Johannesburg zusammengefunden haben, präsentieren unter dem Motto „THE MFK INTERNATIONAL FANTASTIC SHOW OF ART“ insgesamt 264 Werke in der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn auf dem Bildungscampus. „Das ist die größte Ausstellung, die wir bislang in unseren Gebäuden auf dem Bildungscampus zeigen durften“, freut sich Rektorin Prof. Dr. Nicole Graf. Sie eröffnet am Donnerstag, den 19. September 2019 um 18 Uhr mit der Vernissage die Ausstellung. Für die musikalische Begleitung sorgt der Singer-Songwriter Thomas Rodenbach aus München.



Die Werke sind so vielfältig wie die Künstler*innen selbst: Das Spektrum reicht von der historischen und zeitgenössischen Ölmalerei, über figürliche und abstrakte Malerei, Pop-Art, Fotografie, Resin-Kunst, Acrylmalerei und Collagen, Fantasy Malerei bis hin zu Kugelskulpturen und Objektkunst.



Mit dabei sind große Namen: Andreas Denstorf, bekannt unter dem Künstlernamen Platux, stellt weltweit aus, unter anderem waren seine Werke schon im Louvre, der Florence Biennale oder im Sotheby’s in London zu sehen. Seine mehrdimensionalen Werke sind geprägt durch Separationen, Spiegelungen, Überlagerungen und polychrome Farbgebung. Auch Claire Mesnil ist auf internationalem Parkett keine Unbekannte: Mit ihrer zeitgenössischen, gegenständlichen Ölmalerei ist sie in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen weltweit vertreten. Ihre Arbeiten zeigte sie in zahlreichen Ausstellungen auch außerhalb Europas, wie etwa in Israel, Uruguay, Kenia und Südkorea. Die weiteren Künstler*innen: Andreas Bartsch, Olena Bratiychuk-Linse, Bettina Breitkopf, Brigitte Ewa Gerst, Petra Hermann, Bernd Lutz, Isak W. Koch, Dieter Köster, Elke Pfeifer, Sabine Schönberger, Stefanie Pappe-Stellbring, Matthias Rachel, Marco Ribbe, Sherin L’Artiste und Antonia Wegmann.



Der Eintritt zur Vernissage ist kostenfrei, um Anmeldung unter kultur@heilbronn.dhbw.de wird jedoch gebeten.



Was: Vernissage der Kunstausstellung „THE MFK INTERNATIONAL FANTASTIC SHOW OF ART“

Wann: 19. September, 18 Uhr

Wo: Foyer B-Bau, Bildungscampus 4, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn Ausstellungsdauer: 19.09.2019-29.02.2020

Anmeldung: kultur@heilbronn.dhbw.de





