Save the Date - 18. März Studieninformationstag an der DHBW Mannheim

Clever Studium und praktische Erfahrungen im Unternehmen verbinden – das bietet ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim und ist dabei noch viel mehr als einfach nur die Addition zweier Optionen. Denn die DHBW ist die erste duale, praxisintegrierende Hochschule Deutschlands, deren ungebremstes Erfolgskonzept auf der intensiven Verzahnung von Theorie und Praxis beruht. In enger Kooperation mit starken Partnern aus der Wirtschaft werden neben fachlichem Grundlagenwissen, auch Anwender-Know-How und die im Berufsalltag immer wichtiger werdenden sogenannten Soft-Skills vermittelt. Eine Kombination, die den Absolventinnen und Absolventen exzellente Berufs- und Karriereaussichten eröffnet. 210-ECTS Punkte, finanzielle Unabhängigkeit dank monatlichem Gehalt, Studieren in kleinen Gruppen und schließlich die Möglichkeit des Masters machen das duale Studium zusätzlich attraktiv.



Wer sich umfassend über die DHBW Mannheim, das duale Studienkonzept mit seinen Stärken und die Dualen Partner informieren möchte, dem bietet sich am 18. März 2017 beim Studieninformationstag hierzu die ideale Gelegenheit. Gemeinsam mit über 150 Partnerunternehmen und Institutionen präsentiert die DHBW Mannheim von 10:00 bis 16:00 Uhr am Campus Coblitzallee ihr komplettes Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaft, Gesundheitswesen, Informatik, Ingenieurwesen und Medien und zeigt berufliche Perspektiven auf. Alle 42 Studiengänge und -richtungen der beiden Fakultäten Wirtschaft und Technik stellen sich vor und ein umfangreiches Programm mit über 60 Vorträgen und spannenden Aktionen begleitet den Tag. Nicht selten treffen hier Bewerberinnen und Bewerber auf ihren späteren Arbeitgeber und legen den Grundstein für ihre berufliche Karriere.



Die intensive Integration von Praxisphasen bei den Partnerunternehmen in das duale Studium und die damit verbundene Nähe zu den beruflichen Herausforderungen und aktuellen Entwicklung der Wirtschaft sind die unschlagbaren Vorteile und Erfolgsgaranten des dualen Studienkonzeptes an der DHBW. Und so liest sich das Ausstellerverzeichnis zum Studieninformationstag erneut wie das „Who is Who“ der Wirtschaft, denn wie schon in den Vorjahren sind nahezu alle großen Konzerne, aber auch viele attraktive, kleine und mittelständische Unternehmen der Metropolregion und auch aus anderen Bundesländern am 18. März vertreten. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können sich interessierte Besucherinnen und Besucher umfassend und sehr zielgenau über die Studienmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen, Betriebswirtschaft, Informationstechnologien, Ingenieurwissenschaften und Medien, über Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, Karrieremöglichkeiten und über die Stärken des dualen Studiums an der DHBW Mannheim informieren.



Das persönliche Gespräch mit Unternehmensvertretern, Professoren und Studierenden, die aus erster Hand über den Verlauf des Studiums und über ihre Erfahrungen im Studienalltag berichten, steht dabei klar im Vordergrund. Regelmäßig bietet die Veranstaltung also eine ideale Informations- und Kontaktplattform für Studienplatzsuchende und Unternehmensvertreter, die nach passenden Nachwuchskräften Ausschau halten, mit denen sie gemeinsam in eine berufliche Zukunft starten möchten. Oftmals schließt sich an das duale Studium später ein Arbeitsplatz als Betriebswirt, Ingenieur oder Informatiker im gleichen Unternehmen an. Das Thema Bewerbung spielt daher erfahrungsgemäß auch am Studieninformationstag eine große Rolle. Viele Fragen lassen sich im Gespräch klären – doch dieses Jahr können die Studieninteressierten zusätzlich an einem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück ein professionelles Bewerbertraining beim Institut für Talententwicklung gewinnen.

Hautnah erleben kann man das duale Studium außerdem in einem der zahlreichen Vorträge oder bei der Besichtigung von studentischen Projekten. So sind die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel herzlich eingeladen, ein Match mit den TIGERs, der Roboterfußballmannschaft der DHBW Mannheim, zu spielen oder auch im Fahrsimulator des elektrischen Rennwagens CURE mit Vollspeed ihre Geschicklichkeit zu testen. Schließlich bietet der online-Mathetest MathX3 auf spielerische Art die Möglichkeit herauszufinden, ob die Mathematikkenntnisse für ein duales Studium ausreichen, oder ob noch etwas Nachholbedarf besteht. In diesem Fall kann man gleich vor Ort beim Team des ZeMath Möglichkeiten zur gezielten Vorbereitung auf das Studium erfragen.



Mit Ansprechpartnern vor Ort sind außerdem die Studienberatung der DHBW Mannheim, das International Office, die Studierendenvertretung, das Center of Advanced Studies (CAS) für die Master-Studiengänge der DHBW, der VDE Bezirksverein Kurpfalz e.V., die Agentur für Arbeit und das Studierendenwerk Mannheim, so dass neben fachlichen Aspekten auch organisatorische Fragen geklärt werden können. Die Mensaria Metropol lädt den ganzen Tag über zum Kraft tanken bei Kaffee, Getränken, Snacks und Mittaggerichten ein.



Aufgrund der hohen Zahl an erwarteten Gästen werden Besucherinnen und Besucher des Studieninformationstages gebeten, den ÖPNV und ausschließlich die Parkmöglichkeiten am Maimarktgelände (Xaver-Fuhr-Straße) zu nutzen. Ein kostenloser Shuttleservice von der RNV-Haltestelle Maimarkt bringt sie dann zum Campus Coblitzallee der DHBW. Eine Anmeldung zum Studieninformationstag ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.



Umfangreiche Informationen zum Studieninformationstag, die Liste der teilnehmenden Unternehmen, sowie Informationen zum Studium an der DHBW Mannheim und den kooperierenden Partnerunternehmen unter www.dhbw-mannheim.de

