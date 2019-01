Frühbezugsrabatt für COUNTRY Mischungen gestartet

14.01.19

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) gewährt bis zum 28.02.2019 einen Frühbezugsrabatt auf COUNTRY Futterbaumischungen in Höhe von 30 Euro je 100 kg. Ab 250 kg Bestellmenge sind zusätzlich attraktive Mengenrabatte möglich. In diesem Jahr wird der Frühbezugsrabatt erstmals auch auf COUNTRY Öko Mischungen gewährt.



In der kommenden Saison ist es für die Futterbaubetriebe besonders wichtig, auf höchste Sortenqualität zu setzen, um für alle Herausforderungen gewappnet zu sein. Im Hinblick auf schwierige Witterungsereignisse ist es notwendig, hochwertige Sorten in standortangepassten Mischungen einzusetzen, um hohe Futterqualitäten und Erträge abzusichern.

So bietet COUNTRY jetzt unter dem Stichwort „MultiLife“ die ideale Kombination aus verschiedenen tiefwurzelnden Gräser-, Leguminosen- und Kräuterarten, die sich in der Praxis auch unter schwierigen Bedingungen als besonders stabil erweisen. Zusätzlich zu den neuen COUNTRY MultiLife Mischungen, von denen eine in Ökoqualität erhältlich ist, hat die DSV zwei neue COUNTRY Feldgras Mischungen speziell für trockene Standorte in ihr Programm aufgenommen.



Die DSV bietet neben dem breiten Mischungsprogramm auch kostenlose Grünlandberatungen für Betriebe in ganz Deutschland an. So hat jeder Landwirt die Möglichkeit, unter verschiedenen Standortbedingungen höchste Futterqualität zu ernten.



Der Frühbezugsrabatt gilt für die COUNTRY Energy, Feldgras, Grünland, MultiLife und Öko Mischungen.

(lifePR) (