Pressemitteilung BoxID: 812232 (DSSV e.V. Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen)

Ergebnisbericht der DSSV-Umfrage unter Studiobetreibern in Deutschland

Als Europas größter Arbeitsgeberverband für Fitness- und Gesundheitsanlagen hat der DSSV e. V. eine Befragung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise für die deutsche Fitnessbranche erstellt und in der beigefügten Präsentation alle Ergebnisse zum Stichtag 30.06.2020 zusammengefasst.



Auch die Fitness- und Gesundheitsbranche kann nicht unbeschadet aus dieser Krise hervorgehen. Für sich betrachtet und auch im Vergleich zu anderen Branchen aber sind die wirtschaftlichen und strukturellen Folgen der Krise für unsere Branche relativ glimpflich. Bemerkenswert ist hierbei, dass der Einbruch der Mitgliederzahlen deutlich weniger drastisch ausgefallen ist, als dies während des Lockdowns zu befürchten war.



Anders als in anderen Branchen war die Liquidität der Betriebe in der Fitnessbranche damit größtenteils gesichert, was das Vertrauen für Banken und Investoren in die Fitness- und Gesundheitsbranche weiter unterstreicht.



In vielen Punkten ist und wird die Branche gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wenn das, was die Branche bisher geleistet hat, weiter konsequent umgesetzt wird. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie viel die Branche richtiggemacht hat: Weiter in den Kunden zu investieren, ihm das Gefühl zu geben, da zu sein, Vertrauen zu schaffen und auszubauen - das ist das, was zählt, heute mehr denn je und auch in Zukunft. Hierbei sind die Mitarbeiter in den Fitness- und Gesundheitsanlagen der Schlüssel zum Erfolg, denn sie arbeiten am und mit den Kunden.



Mit der Veröffentlichung der Auswertung soll die in der Öffentlichkeit teilweise falsch dargestellte Lage der Fitness- und Gesundheitsbranche korrigiert werden.









Ergebnisse der Umfrage











Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (