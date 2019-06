Pressemitteilung BoxID: 756842 (DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V)

Gemeinsames Hoffest im Christian Griesbach Haus

Am 14.06.2019 fand das diesjährige Hoffest des Schutzraums im Christian Griesbach Haus statt

Der Schutzraum, welches im Auftrag des Regierungspräsidium Karlsruhe vom DRK betrieben wird, lud die Bewohner und Anwohner zum Informieren, Verweilen und Austauschen ein. Auch die Caritas, welche für die Sozial- und Verfahrensberatung der Bewohner zuständig ist, beteiligten sich im Vorfeld und waren am Freitagnachmittag vor Ort. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt - es gab frische, selbstgebackene Waffeln und kühle Getränke.



Auch für die Kinder wurde einiges geboten. An verschiedenen Spielaktionen konnten sie z.B. beim Eierlauf ihre Geschicklichkeit oder beim Tauziehen ihre Kräfte unter Beweis stellen.



Abseits der großen Standorte der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe, werden im „Schutzraum“ Menschen mit erhöhtem Bedarf an Betreuung untergebracht, insbesondere schwangere Frauen, Wöchnerinnen und Neugeborene, oftmals alleinreisende Frauen mit ihren Kindern aber auch Behinderte, Blinde oder chronisch kranke Personen mit ihren Familien.



Der DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfer, dem Regierungspräsidium Karlsruhe, dem Caritasverband Karlsruhe e.V., der b.i.g. sicherheit GmbH, unserem Caterer Drei König Lebensmittelservice GmbH & Co KG, den Studenten der Karlshochschule, dem Bürgerverein Mühlburg, und natürlich ganz besonders bei den Besuchern für ihr Interesse an unserer Arbeit.

