Driver Reifen und KFZ-Technik mit dem Deutschen Servicepreis 2018 prämiert

Wie bereits 2016 und 2017 prämierten die Experten des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), Hamburg, die Service-Leistungen der Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH (vormals Pneumobil Reifen und KFZ-Technik GmbH): Sie zeichneten das bundesweit agierende Reifenfachhandels-Unternehmen mit Sitz in Breuberg mit dem Deutschen Servicepreis 2018 in der Kategorie Sonderpreis Kundenurteil Service aus.



Nach einer sorgfältigen Analyse der Ergebnisse aus 56 Studien des vergangenen Jahres prämierte das Deutsche Institut für Service-Qualität gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv gestern die besten Unternehmen aus 13 Kategorien mit dem Deutschen Servicepreis 2018. Neben zehn branchenspezifischen Kategorien wurden Sonderpreise in den Bereichen "Fintechs", "Kundenurteil Service" sowie "Online-Chat" vergeben. Die Preisverleihung fand in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt.



"Driver Reifen und KFZ-Technik zeichnet sich seit Jahren durch ein qualitäts- und zukunftsorientiertes Leistungsangebot aus, das wir kontinuierlich den ständig wachsenden Ansprüchen der Kunden anpassen", unterstreicht Michael Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH und Geschäftsführer der Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH. "Dazu stellen wir unsere Dienstleistungen immer wieder auf den Prüfstand, um sie zu optimieren sowie durch neue innovative Angebote zu ergänzen. Doch das allein bliebe wirkungslos, würden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Driver-Konzept "Service leben" nicht tagtäglich mit großem Engagement umsetzen. Dass ihnen das seit Jahren eindrucksvoll gelingt, beweist der dritte Deutsche Servicepreis in Folge. Dafür danke ich ihnen herzlich!"



Der kundenorientierte Ansatz von Driver Reifen und KFZ-Technik überzeugten die Test- Experten einmal mehr. Sie loben die aktive Kundenansprache, die kurze Wartezeit bis zur Beratung sowie die ausführliche, korrekte und verständliche Beratung.



Im Rahmen der Studien wurden anhand von rund 26.000 verdeckten Servicetest-Kontakten insgesamt 585 Unternehmen untersucht. Davon ragten 39 durch ihre besonders ausgeprägte Kundenorientierung heraus und gehören somit zu den diesjährigen Preisträgern.

Driver Handelssysteme GmbH

Die Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH ist ein Reifenfachhandels- und Kfz- Serviceunternehmen, das mit über 500 Mitarbeitern deutschlandweit rund 80 Filialen betreibt. Die Niederlassungen des Netzwerks befinden sich hauptsächlich in wirtschaftlich starken Regionen wie Hamburg, Hannover, dem Ruhrgebiet, Frankfurt, Stuttgart und Bayern. Der Sitz der Unternehmenszentrale ist in Breuberg im Odenwald. Das Unternehmen ist in der Vergangenheit häufig von unabhängigen Gesellschaften und Instituten für die herausragende Qualität seines service- und kundenorientierten Leistungsportfolios ausgezeichnet worden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren