Drezz & Style Day 3.0

Du möchtest beim nächsten DREZZ & STYLE DAY dabei sein? Melde dich direkt bei uns per E-Mail an und erfrage den aktuellen Termin >



Ob als Geschenk für die Frau, ein Gutfühl-Tag mit der besten Freundin oder ein Dankeschön an Deine Mutter, Tante, Tochter.



Ein professionelles Team aus Visagisten und Hairstylisten steht in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu ihrer uneingeschränkten Verfügung.



Wir suchen das perfekt passende drezz2imprezz Kleid und beraten Dich in allen Fragen rund und das perfekte Styling für Deinen Typ.



Du darfst Dir 3 drezz2imprezz Kleider leihweise aussuchen.



Ein TOP Fotograf shootet mit Dir 3-5 Motive. Am Ende werden zusammen alle Fotos gesichtet und jede Dame darf sich ihre Bilder aussuchen !

Garantiert ein aufregender Tag mit tollen LadieZ und für immer eine grossartige Urlaubserinnerung zum Mitnehmen !



1. Ticket für VIP Gast

– 1x Typ-Beratung inkl. 3 Kleider (Leihweise) von drezz2imprezz

– 1x Haarstyling

– 1x professionelles Make-Up

– 1x professionelles Fotoshooting eines TOP Fotografen

– 1x 5 bearbeitete Fotos Inclusive ( jedes weitere 10,- )

– Drinks, Prosecco und Snacks inclusive



PREIS: 199,00 Euro pro Teilnehmer (begrenzte Anzahl nur 5 möglich)



