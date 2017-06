Beginn Bau der Fernwärmetrasse in Pieschen

Wie die DREWAG NETZ mitteilt, wird am Montag (19.06.17) mit dem ersten Teilabschnitt der Fernwärmetrasse in Pieschen begonnen. Dies umfasst den Bau einer Fernwärmeleitung in der Gehestraße zwischen der Erfurter Straße und der Hartigstraße.



Im Rahmen dieser Baumaßnahme werden auch die alten Trinkwasserleitungen, die aus dem Jahre 1896 stammen, durch neue Leitungen ersetzt. Die Gehestraße wird in zwei Abschnitten jeweils voll gesperrt sein. Zuerst der Bereich Erfurter bis Eisenberger Straße, danach von der Eisenberger bis zur Hartigstraße.



Die DREWAG NETZ investiert hier rund 510 TEUR.



Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein

