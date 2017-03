Zum Entscheidungsspiel: Fanbotschaften auf der LED-Bande

Nach der Auswärtsniederlage bei den Roten Raben Vilsbiburg steht es in der Viertelfinalserie best-of-3 1:1. Es geht also um alles, wenn der Dresdner SC Vilsbiburg am Samstag, 25. März 2017, 17:30 Uhr zum Entscheidungsspiel in der Margon Arena empfängt. Tickets für das Match sind ab sofort online und in allen offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich.



Ein entscheidender Faktor über Sieg oder Niederlage werden erneut die Zuschauer sein. Bereits im ersten Viertelfinalspiel haben sie die Margon Arena in einen Hexenkessel verwandelt und ihren Schützlingen den Rückhalt gegeben, der nötig war um Vilsbiburg aus der Halle zu schießen.



Auf diese Unterstützung setzen die DSC-Damen auch im jetzt entscheidenden dritten Duell mit Vilsbiburg. Gemeinsam mit den Fans wollen sie den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Als zusätzlichen Motivationsfaktor hat der DSC für Samstag eine einzigartige Fanaktion ins Leben gerufen.



Mit einer eigenen Grußbotschaft auf der LED-Bande kann jeder DSC-Fan Wünsche an die Mannschaft oder auch die Fans in der Margon Arena senden. Die Fansprüche werden während der Partie und in den Satzpausen auf der LED-Bande mit Angabe des Vornamens zu sehen sein.



Wer die DSC-Damen mit einer persönlichen Fanbotschaft unterstützen möchte, muss diese per Email an geschaeftsstelle@dresdnersportclub.de senden. Einsendeschluss ist Freitag, der 24. März 2017, 16:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

