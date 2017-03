DSC Volleyball Damen starten in die Play-offs

Für die Volleyballerinnen vom DSC steht die wichtigste Phase der Saison an. In knapp zwei Wochen starten die Play-offs und der Kampf um die Meisterschaft. Doch wird die diesjährige Play-off Phase für die DSC Volleyball Damen eine komplexe Aufgabe.



Am 18. März 2017, um 17:30 Uhr starten die DSC-Volleyballerinnen mit einem Heimspiel in die Playoffs. Gegen welchen Gegner sie sich in der Serie „best of three“ im Viertelfinale durchsetzen müssen, ist allerdings noch unklar.



Derzeit stehen die Zeichen auf die Roten Raben Vilsbiburg nachdem diese am Mittwoch dem VC Wiesbaden 1:3 unterlagen. Durch die enge Tabellensituation in der diesjährigen Bundesliga Saison kommen jedoch auch noch andere Mannschaften in Frage, unter anderem der USC Münster, die Ladies in Black Aachen oder auch der VC Wiesbaden.



„K.O.-Spiele haben natürlich einen besonderen Reiz. Jetzt zählt jeder einzelne Sieg und ich denke, wir werden bereits ab dem Viertelfinale viele heiße Partien erleben, bei denen sich keiner in irgendeiner Form sicher sein kann. Die Liga ist dieses Jahr stärker und ausgeglichener denn je“, so Zuspielerin Mareen Apitz.



Sollte ein entscheidendes drittes Spiel im Viertelfinale nötig sein würden die Dresdner Volleyballerinnen dieses am 25. März 2017, um 17:30 Uhr vor heimischer Kulisse bestreiten. Tickets für den Auftakt ins Play-off Viertelfinale sind ab sofort in allen DSC-Vorverkaufsstellen und im DSC-Ticketshop erhältlich. Weitere Termine für die Halbfinal- und Finalserie gibt es bislang allerdings nicht.



Abhängig vom sportlichen Abschneiden der Allianz MTV Stuttgart im CEV-Cup und des SSC Palmberg Schwerin im Challenge Cup wird erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Termine und den Modus für das Play-off Halbfinale und Finale entschieden. Trotz der komplexen Planungssituation ist das Team von Alexander Waibl bereit für die wichtigste Phase der Saison und auch wenn die Mannschaft in der Saison den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen musste, geht der DSC mit einem guten Gefühl in die Play-offs.



„Wir können verschiedene Systeme spielen und jeder Spieler hat in den jeweiligen Systemen seinen Platz und kann der Mannschaft auf unterschiedlichste Art und Weise helfen. Damit sind wir zum einen schwer auszurechnen, zum anderen werden die verschiedenen Qualitäten der Spieler natürlich auch gegen die verschiedenen Gegner gefragt sein“, so Alexander Waibl.



Neben der Variabilität im Spielsystem und einem großmöglichsten Kader an einsatzbereiten Spielerinnen sind natürlich auch die Fans ein wichtiger Faktor. Und so hofft Mareen Apitz auf zahlreiche Unterstützung für ihr Team: „Die Fans werden natürlich eine wichtige Rolle spielen. Sie sind der 7. Mann und können den Ausschlag für die Heimmannschaft geben. Wenn mehr als 2.000 Leute hinter dir stehen, macht das nochmal ein paar Extrakräfte frei.“

