Pressemitteilung BoxID: 757665 (Dr. Loges + Co. GmbH)

Rehabilitation einer Heilpflanze

Neu bei Dr. Loges: CBD-Loges® Cannabis-Öl

Hanf (Cannabis) ist einer der ältesten Nutz- und Zierpflanzen-Gattungen der Welt. In Europa und rund um den Globus blickt die bis zu fünf Meter hohe, einjährige Pflanze auf eine Jahrtausende alte Medizintradition. Bereits in chinesischen Schriften aus der Zeit um 300 v. Chr. werden die heilsamen Wirkungen von Cannabis bei Rheuma, Malaria und anderen Gebrechen beschrieben. Im europäischen Raum wurde Cannabis zunächst hauptsächlich als Faserlieferant für Kleidung, Papier und Bogensehnen genutzt. Aber auch im Abendland erwähnen erste Heilkundler, wie der römische Gelehrte Plinius der Ältere um 50 n. Chr., die therapeutische Wirksamkeit des krautigen Gewächses, insbesondere bei Schmerzen.



Tradition und Moderne

In den vergangenen Jahrzehnten machte sich Cannabis eher als Rauschmittel einen Namen. Erst in der jüngeren Vergangenheit rückt das traditionelle Heilmittel wieder in den Fokus der Wissenschaft und wird an renommierten Universitäten auf der ganzen Welt intensiv erforscht. Zu den wichtigsten aktiven Inhaltsstoffen zählen die Cannabinoide Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Während ersteres insbesondere für die psychotische und berauschende Wirkung verantwortlich ist, zeigt Cannabidiol antipsychotische Effekte1,2. CBD ist eine so genannte „Multi Target Drug“, die an verschiedenen Rezeptoren aktiv ist und dort unterschiedliche Reaktionen zeigt 3. Entsprechend vielfältig sind die therapeutischen Einsatzmöglichkeiten, die Gegenstand aktueller Forschungsprojekte sind. Neben den erwähnten antipsychotischen Eigenschaften zeigt der überwiegend als Säure vorliegende Stoff antioxidative, entzündungshemmende, schmerzlindernde, antiepileptische, angstlösende, schlaffördernde und Übelkeit sowie Brechreiz mildernde Effekte. Aktuelle Studien untersuchen die Anwendung bei chronischen Schmerzen, rheumatoider Arthritis, Typ-1-Diabetes, Parkinson und Übelkeit sowie unterschiedlichen psychischen Störungen wie Angstzustände, Schizophrenie, bipolare Störungen PTBS4,1.



Entscheidend ist die Qualität

Mit CBD-Loges® Cannabis-Öl steht ab sofort ein apothekenexklusives Nahrungsergänzungsmittel mit 5,35% Cannabidiol bereit. Das aus extrem THC-armen Cannabis-Arten gewonnene und sorgfältig angereicherte PremiumProdukt wird in der Schweiz unter strengsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Der eingestellte Cannabidiol-Gehalt entspricht dem technologischen Maximum, das aus dem natürlichen Spektrum der Heilpflanze gewonnen werden kann. Der konstant unter 0,2% gehaltene THC-Anteil stellt sicher, dass keine berauschende Wirkung befürchtet werden muss und auch die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt wird. CBD-Loges® Cannabis-Öl ist als Tropfen in einer Packungsgröße von 10 ml zu einem AVP von 39,95 € in jeder Apotheke erhältlich.



