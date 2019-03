Pressemitteilung BoxID: 745299 (Dr. Loges + Co. GmbH)

Fettes Essen und große Portionen führen zu Darm- Entzündungen

Kollektives Angrillen im Frühling

Fakt: Jede Mahlzeit löst eine Entzündung aus



Bei der Nahrungsaufnahme werden neben Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen auch viele, meist ungefährliche Bakterien aufgenommen. Dabei wird der im Darm befindliche Teil des Immunsystems aktiviert. Der Körper reagiert, lernt, passt sich an und ist so auf weitere Angriffe von außen vorbereitet. So weit, so gut. Leider gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. Die Abwehrreaktion wird durch die Zuckerkonzentration im Blut reguliert. Führen wir dem Körper regelmäßig sehr große Mahlzeiten zu, steigt der Zuckerspiegel im Blut und die Immunreaktion fällt entsprechend heftig aus. So entstehen Botenstoffe, die direkt im Darm heftige Entzündungen auslösen können1.



Besonders Fette haben es in sich



Schwere Mahlzeiten mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren (über 30% Fettanteil, wie z. B. Bratwurst, Schweinebauch, sog. Grill-Fackeln) aktivieren direkt nach der Mahlzeit viele unterschiedliche Entzündungsstoffe im Blut. Sie können nicht nur Darmentzündungen auslösen, auch die Symptome bestehender Darmerkrankungen, wie Colitis Ulcerosa oder Morbus Crohn, können heftiger ausfallen. Darüber hinaus können sogar die Entstehung und Verschlimmerung von anderen entzündlichen Erkrankungen, wie beispielsweise Rheuma gefördert werden2. Ärzte verordnen in solchen Fällen oft bewährte Medikamente wie Cortison, die allerdings beträchtliche Nebenwirkungen haben. Dabei zeigen viele Studien, dass kraftvolle Pflanzenstoffe, wie Curcumin und Boswellia, auch sehr gut gegen die Entzündung wirken, jedoch ohne bekannte Nebenwirkungen1,3.



Kurkuma und Weihrauch: Das Doppel bei Entzündungen



Die Kurkuma-Wurzel (Curcuma longa L.) spielt schon seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle in der Medizintradition Indiens. Auch hierzulande werden immer mehr Menschen auf sie aufmerksam. Sie wirkt stark entzündungshemmend und kann zum Beispiel bei Arthrose und auch Colitis ulcerosa angewendet werden4,5.



In curcumin-Loges® plus Boswellia bekommt der Kurkuma-Extrakt nun effektive Unterstützung durch Boswellia (Indischen Weihrauch). Das natürliche Weihrauchharz ist reich an entzündungshemmenden Boswelliasäuren. Diese werden momentan in zahlreichen Studien zur Behandlung von akuten oder chronischen Entzündungen wie z. B. Gelenkerkrankungen, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Multipler Sklerose untersucht6,7,8.



Funktionieren kann nur, was ankommt



Kurkumapulver und Boswellia sind sehr schlecht wasserlöslich, deshalb wird ein Großteil ungenutzt wieder ausgeschieden. Um das Potenzial beider Extrakte ausschöpfen zu können, müsste man für therapeutische Effekte sehr große Mengen zu sich nehmen. Mit curcumin-Loges® plus Boswellia wird dieses Problem durch eine spezielle Technologie gelöst: Nach dem Vorbild der Natur werden Curcumin und Boswellia in sogenannte „Mizellen" verpackt. Diese lagern sich um die Moleküle und sorgen so für eine bessere Aufnahme in dem Körper. Bei Curcumin wird eine 185-fache und bei den Boswelliasäuren eine 50-fache Bioverfügbarkeit gegenüber natürlichem Curcuma- und Boswellia-Pulver erreicht9,10. Und das ganz ohne die Nebenwirkungen herkömmlicher, chemischer Entzündungshemmer.



curcumin-Loges® plus Boswellia: apothekenexklusiv und extra stark bei Entzündungen



Zur Unterstützung einer gesunden Immunantwort bei Entzündungen eignet sich curcumin-Loges® plus Boswellia mit Vitamin D hervorragend – besonders jetzt in der Grillsaison mit den schweren und entzündungsfördernden Mahlzeiten. Das apothekenexklusive Präparat ist sehr gut verträglich und in einer Packung mit 60 (29,95 €) und 120 (54,95 €) Kapseln erhältlich. Die Einnahme sollte zwei Mal täglich erfolgen.



