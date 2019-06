Pressemitteilung BoxID: 756036 (Dr. Loges + Co. GmbH)

Der pflanzliche An-Schalter für die mentale Leistungsfähigkeit

Jetzt neu: cogniLoges®

Chronisches Multitasking, Echtzeitinformation, ständige Erreichbarkeit und stetig wachsender Erwartungsdruck – die moderne Welt bringt das menschliche Gehirn an seine Grenzen-und darüber hinaus. Anstren-gende, langwierige Projekte, Prüfungs- oder Planungsphasen mindern auf Dauer die mentale Leistungsfähigkeit. Die Konzentration und die Auffassungsgabe nehmen rasant ab. Die Gedanken schweifen ab, der Ärger und die Frustration steigen und wirken sich zusätzlich negativ auf das Gehirn aus. Wäre es nicht schön, bei Bedarf zusätzliche Gehirnka-pazität aktivieren zu können? Einfach in den zweiten Gang zu schalten, wenn mehr Konzentration und Denkvermögen gefragt sind? Kurzfristig oder für einen längeren Zeitraum, gerade so, wie es die aktuelle Situa-tion erfordert? Die Natur bietet gezielte und wirksame Unterstützung für das Gehirn, wenn es mal wieder ein bisschen mehr sein darf.



Innovation aus der Antike

Griechisches Eisenkraut (Sideritis scardica) wird schon seit der Antike als stärkender und anregender Tee geschätzt. Und das aus gutem Grund: Heute ist das ca. 50 cm hohe Gewächs Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Studien, die positive Effekte auf Konzentrationsfähig-keit und Aufmerksamkeit zeigen. Darüber hinaus hat das Griechische Eisenkraut eine entspannende Wirkung, die von Ängsten und Hemmun-gen befreit und so eine gesteigerte Fokussierung1 ermöglicht. Erreicht wird dies durch eine erhöhte Neurotransmitter-Konzentration im synap-tischen Spalt, die Lernvorgänge aktiv unterstützt. Eine aktuelle wissen-schaftliche Arbeit vergleicht die Wirkung von Sideritis und Ginkgo, das auch gerne für eine verbesserte Hirnleistung eingenommen wird. Das Ergebnis überrascht selbst Experten: Sideritis Scardica überzeugt in al-len Belangen und zeigt eine deutlich stärkere Wirkung als Extrakte aus den Blättern des Ginkgo-Baumes1.



Gehirnleistung in Kapseln

Das neue cogniLoges® kombiniert einen patentierten Extrakt aus Grie-chischem Eisenkraut mit Zink, Vitamin B5 und Vitamin C, die allesamt positive Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit haben. Das innovative Nahrungsergänzungsmittel hilft, sich in herausfordernden Zeiten und an vollen Tagen zu fokussieren und das eigene Pensum ohne Leistungseinbußen erfüllen zu können. cogniLoges® ist rein pflanzlich, koffeinfrei und hervorragend verträglich und in Packungen mit 30 und 60 Kapseln in jeder Apotheke erhältlich.



1 Wightman EL et al.: Nutrients 2018; 10: 955

